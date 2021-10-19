/657012/رياضة-النواب-اتحاد-الكرة-يدار-بطريقة-سمك-لبن-تمر-هندي-ورئيس-اللجنة-سنضع-استيراتيجية-كامل-للرياضة

اكد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن اللجنة عازمة علي وضع استيراتيجية ﻿كاملة للرياضة المصرية بالتعاون مع الاتحادات الرياضية المختلفة .

دوت الخليج

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، لمناقشة خطة عملها خلال دور الانعقاد الثاني.

وقال رئيس لجنة الشباب، إن أجندة اللجنة تشمل العديد من الملفات الهامة منها العمل علي ادخال تعديلات علي قانون الرياضة ، والانتهاء من قانون صندوق التمويل الأهلي، فضلا عن مناقشة قانون نقابة المهم الرياضية وادخال بعض التعديلات عليه ، بناءا علي رغبة بعض المهتمين بالعمل الرياضي.

وشهد اجتماع اللجنة نقاشا مطولا بشأن قانون نقابة المهن الرياضية، وكشف النائب عمرو السنباطي، وجود اشكالية كبيرة تواجه الاندية الرياضية بسبب نقابة المهن الرياضية ، حيث يتم النص علي دفع نسبة 5% من عقود المدربين لصالح النقابة .

واشار السنباطي ، الي ان ذلك النص يحتاج الي تعديل سريع خاصة ان هناك بعض الاندية تمتنع عن عمل عقود للمدربين ، حتي لا تدفع نسبة ال5% ، مؤكدا ان تلك النسبة مبالغ فيها ، لذلك يجب تخفيضها بما يتناسب مع امكانية الأندية خاصة ان العقد مهم للطرفين ، سواء كانوا مدربين أو اندية متابعا : يجب ان يكون التشريع قابل للتنفيذ وارقامه واقعية ".

من جانبه عقب الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب ، الي حديث " السنباطي " مؤكدا ان تلك النسبة لايستفيد بها اعضاء النقابة سواء مدربين او اداريين ، حيث لا يحصلون علي تأمين صحي شامل او اي خدمات مثلما يحدث في النقابات الرياضية في الخارج .

استعدادات اللجنة الاولمبية لاولمبياد باريس

وفيما يخص استعدادات اللجنة الاولمبية لاولمبياد باريس ، اكد رئيس لجنة الشباب ، إنه سيتم عقد عدد من الاجتماعات المتواصلة للتعرف علي استعدادات اللجنة الاولمبية وذلك بالتنسيق مع وزارة الشباب.

من جانبه اكد النائب حسام غالي ، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، علي ضرورة وضع عدد من المحددات لتقييم عمل الاتحادات الرياضية المختلفة ، حتي يتم محاسبتها بناءا علي تلك المحددات .

وفي سياق مختلف قال النائب محمد عمر، إن فينجادا المدير الفني للمنتخب رغم انه لم يحقق بصمة واضحة ، إلا ان استمراره جاء متوافقا علي هوي أحمد مجاهد .

واضاف ان اتحاد الكرة يدار بطريقة سمك ، لبن ، تمر هندي ، خاصة فيما يتعلق بتعيين الاجهزة الفنية ، حيث لا يدرس تعيين الاجهزة المساعدة بناءا علي تقييم موضوعي ، ولكن الاختيارات يحكمها الاهواء الشخصية .