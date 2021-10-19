/657013/طبيب-الأهلي-يكشف-عن-إصابة-صلاح-محسن-وفترة-غيابه-عن-الفريق

كشف أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تفاصيل إصابة صلاح محسن مهاجم الفريق ومدة غيابه عن التدريبات الجماعية للفريق وبرنامجه التأهيلي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال أبو عبلة: “الفحوصات الطبية والأشعة التي خضع لها صلاح محسن أثبتت إصابته ببداية شرخ إجهادي في مشطية القدم”.

فترة غياب صلاح محسن

وأضاف أبو عبلة أن صلاح محسن سوف يغيب عن المشاركة في التدريبات والمباريات مدة تصل إلى ٣ أسابيع، يعود بعدها للمشاركة في المران الجماعي بشكل طبيعي.

وأوضح طبيب الفريق أن صلاح محسن بدأ في تنفيذ تدريبات محددة للعلاج الطبيعي في «الجيم» ضمن المرحلة الأولى من برنامجه العلاجي.

وغاب صلاح محسن عن رحلة الفريق الأخيرة إلى النيجر حيث اشتكى من إصابة في وجه القدم، قبل أن يجري الفحوصات الطبية اللازمة.

موعد مباراة الإياب بين الأهلي والحرس الوطني

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر في إياب دور الـ٣٢ لدوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها في السادسة مساء السبت المقبل على ملعب الأهلي we السلام.

وكان الأهلي قد عاد فجر الأحد الماضي من النيجر عقب مواجهة فريق الحرس الوطني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي انتهت بالتعادل الايجابي ١-١ بين الفريقين

واستانف الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٤٨ ساعة.

مواعيد مباريات الاهلي بالدوري المصري

الجولة الأولى: الأهلي والإسماعيلي، 27 اكتوبر الجاري، الساعة الـ 8 مساء، على ستاد الجيش ببرج العرب.

الجولة الثانية: الأهلي والبنك الأهلي، 31 أكتوبر، الساعة الـ 8 مساء، على ستاد السلام.

الجولة الثالثة: الأهلي والزمالك، الساعة 5 نوفمبر، الساعة الـ 8 مساء، على ملعب الدفاع الجوي.

الجولة الرابعة: الأهلي والمقاولون العرب، 19 نوفمبر، الساعة الـ 8 مساء، على ستاد السلام.

الجولة الخامسة: الأهلي وغزل المجلة، 22 نوفمبر، الساعة الـ 5:5 مساء، على ستاد غزل المحلة.

الجولة السادسة: الأهلي وسموحة، 25 نوفمبر، الساعة الـ 8 مساء، على ستاد السلام.

الجولة السابعة: الأهلي وفيوتشر اف سي، 21 ديسمبر، الساعة الـ 5:5 مساء، على ستاد السلام.

الجولة الثامنة: الأهلي وبيراميدز اف سي، 25 ديسمبر، الساعة الـ 8 مساء، على ستاد السلام.