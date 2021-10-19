/657016/مهرجان-الموسيقى-العربية-يعيد-فايا-يونان-لمصر-بعد-غياب-عامين

أعاد مهرجان الموسيقى العربية في دورته السادسة النجمة الروسة فايا يونان لمصر بعد غياب عامين لإحياء حفل غنائي ضمن فاعليات المهرجان والتي من المقرر أن تنطلق فى الفترة من 1 حتى 15 نوفمبر المقبل.

دوت الخليج يرصد موعد حفل فايا يونان بمصر

ويقام حفل فايا يونان الغنائي على مسرح النافورة فى دار الأوبرا المصرية، مساء الاثنين 8 نوفمبر المقبل، وتقدم فايا يونان خلال الحفل بعض أغانيها المتميزة مثل "بيناتنا فى بحر" و"حب الأقوياء" و"غن" و"أحب يديك"، مع تقديمها مجموعة من أشهر الأغنيات المصرية الكلاسيكية على طريقتها الخاصة لأول مرة.

مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل مهرجان الموسيقى

هذا وعقدت دار الأوبر المصرية مؤتمر صحفي بالمسرح الصغير، في تمام الساعة السادسة مساء من يوم الأحد المنقضي للكشف عن كافة تفاصيل الدورة 30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية المقامة فعالياته فى الفترة من 1 حتى 15 نوفمبر المقبل.

وتولى الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، رئاسة المؤتمر الصحفي بحضور عدد كبير من الشخصيات الهامة، ومنهم: الفنانة جيهان مرسي مدير المهرجان، والمؤتمر، وأعضاء اللجنة التحضيرية، وهم الموسيقار حلمي بكر، الدكتور رضا رجب، حسن شرارة، عماد عاشور، الشاعر جمال بخيت، الموسيقار يحيى الموجي، الموسيقار زياد الطويل، الشاعر هاني عبد الكريم، الموسيقار محمد رحيم، ماجد سرور، بالإضافة لعدد من الإعلاميين ومنهم، محمد منير، أمجد مصطفى، وكذلك رئيس اللجنة العلمية الدكتورة رشا طموم.

أخر أعمال فايا يونان

الجدير بالذكر أن أخر أعمال فايا يونان كانت من خلال ألبوم "حكايا القلب"، عددا من الأغانى المتميزة منها "يا قاتلى" و"كيفنا تنيتاتنا"، مرورًا بأغنيتى "غن" و"يمكن نسى" و"صدى موالنا"، بجانب رائعة أبى فراس الحمدانى "فليتك تحلو"، مع تقديمها أغنية بدوية لأول مرة تحت مسمى "خلخالها".