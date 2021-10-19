/657018/بيان-الجلسة-الثامنة-لمجلس-النواب-الموافقة-على-مشروعي-قانونين-وعدة-اتفاقيات

عقد مجلس النواب يوم الثلاثاء الموافق12 ربيع الأول 1443 هـ - الموافق 19 أكتوبر 2021 جلسته الثامنة من الفصل التشريعي الثاني- دور الإنعقاد العادي الثاني بحضور المستشار/ علاء الدين فؤاد – وزير شئون المجالس النيابية، والدكتور/ خالد عبد الغفار – وزير التعليم العالي، وممثلين عن وزارات؛ المالية، الشباب والرياضة،الخارجية،التضامن الإجتماعي، الكهرباء والطاقة المتجددة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، الصحة والسكان، المجلس القومي للمرأة.

دوت الخليج الموافقة على مشروعي قانونين وشهدت الجلسة الموافقة نهائياً على مشروعي قانونين وهما: الأول:" بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي لإعاقة. الثاني:"مشروع قانون بشأن مد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية. وبختام الجلسة تم الموافقة على عدد من الإتفاقيات. رفعت الجلسة على أن تعقد الجلسة القادمة في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الأحد 24 ربيع الأول 1443 هـ - الموافق 31 أكتوبر 2021.

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