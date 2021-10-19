صور - رئيس جامعة الإسكندرية يبحث التعاون المشترك مع الملحق الثقافى الكويتى

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور عبدالعزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، الدكتور أحمد المطيرى، رئيس المكتب الثقافى بسفارة دولة الكويت بالقاهرة، والوفد المرافق له لبحث سبل التعاون بين الجانبين، والاطلاع على أحوال الطلبة الكويتيين الدارسين بالجامعة.





ضم الوفد كل من الدكتور خالد محارب، الملحق الثقافى الكويتى بالإسكندرية، والدكتور عبدالمحسن القحطانى، الملحق الثقافى الكويتى بالقاهرة.

من جانبه أكد قنصوه حرص الجامعة على تنمية العلاقات مع دولة الكويت الشقيقة من خلال تبادل الزيارات العلمية، وإنشاء الدرجات العلمية المشتركة.

وأضاف أن الجامعة بصدد بدء تفعيل الاتفاقية المشتركة مع جامعة مانشستر البريطانية، لمنح الدرجة المشتركة بكالوريوس الطب والجراحة بين كلية الطب بالجامعة وكلية العلوم الطبية بجامعة مانشستر البريطانية، وأشار قنصوه إلى أن هذا البرنامج يعد أول برنامج مشترك من نوعه فى مجال التعليم الطبى فى منطقة الشرق الأوسط مع جامعة دولية بهذا الحجم.

وأكد قنصوه أن هذه الاتفاقية تهدف لتطوير التعليم الطبى فى مصر وتعزيز الانطلاق إلى العالمية فى مجال التعليم والبحث العلمى، بالإضافة إلى العديد من الاتفاقيات الأخرى المبرمة مع كبرى الجامعات العالمية، ودعا قنصوه الطلاب الكويتيين للاستفادة من تلك الاتفاقيات الدولية التى تبرمها الجامعة مع الجامعات العالمية والاستفادة من الدورات التدريبية التى تنظمها جامعة الإسكندرية بغرض التدريب العملى لطلاب كلية الطب وتهيئتهم لسوق العمل الدولية.

من جانبه، أشاد الوفد الكويتى خلال لقائه برئيس الجامعة، بالإجراءات المتخذة من قبل إدارة جامعة الإسكندرية، لتذليل كل الصعوبات التى يواجهها الطلبة الكويتيين، لاسيما أن هناك 1735 طالبًا كويتيًا يقومون بالدراسة فى بمختلف الكليات بها.

وأضاف الوفد أن استراتيجية دولة الكويت كان من أهم أولوياتها هو التوجه بابتعاث الطلبة الكويتيين للدراسة فى الجامعات العربية المرموقة، والتى تأتى جامعة الإسكندرية على رأس تلك الجامعات، نظرا لتميزها وتفردها فى العديد من المجالات والبرامج التعليمية الدولية على مستوى الشرق الأوسط.