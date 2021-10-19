الجامعة اليابانية تعلن إنشاء أول معمل افتراضى بمواصفات عالمية

وأشار الطويل إلى أنه يجرى تنفيذ المشروع بتمويل من الاتحاد الأوروبى بمبلغ 2 مليون يورو، بالتعاون مع 3 شركاء أوربيين وجامعات من كل من مصر والجزائر والأردن.
ولفت إلى أن المعمل الافتراضى يحاكى المعامل الحقيقة لتدريب الطلاب على أحدث المهارات والتجارب وتوفير بيئة تعليم مصطنعة أو خيالية للطلاب تحاكى المعامل الحقيقية.
وأوضح الطويل أن المعامل الافتراضية تعد أحدث المستجدات التكنولوجية فهى تضم أحدث أجهزة كمبيوتر وبرمجيات علمية ووسائل اتصال متقدمة تمكن الطلاب من إجراء التجارب العلمية الرقمية عن بعد وتكرارها ومشاهدة التفاعلات والنتائج ويمكن الحصول منها على نتائج تقترب من المعامل الحقيقة.
وتابع :"أن المشروع البحثى يستهدف إعداد مجموعة من المناهج التطبيقية لتنمية المهارات الفردية لطلاب الهندسة والعلوم والتكنولوجيا لمواكبة سوق العمل، والذى يواكب تكنولوجيا الاتصالات والثورة الصناعية الرابعة والتحكم والذكاء الاصطناعى، لافتًا إلى أن المشروع مدته ثلاث سنوات وجارٍ تنفيذه".
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