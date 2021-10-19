صور- إزالة تعديات وأعمال بناء مخالف فى أحياء الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - شنت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع قوات الشرطة، حملاتها ضمن الموجة الـ 18 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، والتى يجرى تنفيذها على 3 مراحل خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر.





واستهدفت الحملات إزالة المبانى والأسوار المخالفة التى لا يجوز تقنينها والحالات التى لم يتقدم واضعى اليد عليها بطلبات تقنين بـ أحياء العامرية أول، والعامرية ثان. أسفرت الحملة عن تنفيذ 7 قرارات إزالة صادرة من الهيئة العامة للسكة الحديد على تعديات على أراضى الدولة بمناطق مرغم، والعامرية، وعبد القادر، عبارة عن مبانى وأسوار من الطوب على مساحة إجمالية نحو 347 م2، جرى إزالتها بالكامل. كما جرى تنفيذ قرار إزالة صادر من الهيئة العامة للثروة السمكية بمنطقة مرغم بحرى عبارة عن أسوار من الطوب على مساحة 10 أفدنة. شارك فى الحملة قوات قسم شرطة العامرية أول وشرطة المسطحات المائية ومسئولى هيئة السكة الحديد والثروة السمكية وجميع الإدارات المعنية بالحى. وفى سياق متصل، نفذ حى العامرية ثان برئاسة اللواء أشرف بهجت حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف بقرية فلسطين حيث تم فك شدة خشبية أسقف بدروم واعمدة طابق أرضى وتم التحفظ على كمية من الأخشاب. من جانبه، شدد محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء بضرورة التصدى بكل قوة وحزم لظاهرة البناء المخالف والقضاء على أى أعمال بناء مخالف فى المهد، ومنع تعدى أى مواطن على أى قطعة أرض للدولة، مطالباً بإزالة أى مخالفات على أراضى أملاك الدولة.

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