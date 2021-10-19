بث مباشر .. حفل إعلان نتائح جائزة مصر للتميز الحكومى برعاية الرئيس السيسى

جدة - نرمين السيد - ويحضر الاحتفالية عدد من الوزراء وضيوف الشرف من دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيشهد الحفل إعلان أسماء الفائزين الثلاثة فى فئات الجايزه المختلفه والتى تشمل جائزة التميز الفردى والتى تتضمن أفضل موظف حكومى، أفضل فريق عمل. بالإضافة إلى جائزة الابتكار والإبداع المؤسسى، وجائزة المواقع المتميزة فى تقديم الخدمات الحكومية، فضلًا عن جائزة القيادات المتميزة، وجائزة الوحدة المتميزة فى تقديم الخدمات الحكومية، وكذا جائزة المؤسسة المتميزة.

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