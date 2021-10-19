محافظ الدقهلية: صرف دفعة من قروض تشغيل الخريجين بإجمالى 700 ألف جنيه

جدة - نرمين السيد - قال محافظ الدقهلية، الدكتور أيمن مختار، إنه تم الموافقة على صرف الدفعة 155 من حساب قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين بدون فوائد دفعة شهر سبتمبر لعام 2021 وذلك بإجمالى 700 ألف جنيه موزعة على 10 وحدات محلية بمراكز ومدن المحافظة.





وأضاف "مختار"، فى تصريح اليوم الثلاثاء، أن عدد المستفيدين من الدفعة الجديدة هو 40 شابًا وفتاه (19 من الذكور و21 من الإناث) وذلك لإقامة مشروعاتهم.

وأوضح أنه بذلك يكون إجمالى المبالغ المنصرفة من جهاز شباب الخريجين للشباب لإقامة مشروعاتهم حتى تاريخه بلغت 98.437 مليون جنيه استفاد منها 12 ألفًا و299 شابًا وفتاة.

وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة.

كما أكد على أهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمساعدة فى تسويق منتجات المشروعات، لافتا إلى أن الإقبال على قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين كبير ويتزايد وذلك لمنحه القروض بدون فوائد، موضحًا أن ذلك يؤكد على وعى شباب الخريجين وتأكدهم من جدوى المشروعات الخاصة والعمل الحر.