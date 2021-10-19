وأضاف "مختار"، فى تصريح اليوم الثلاثاء، أن عدد المستفيدين من الدفعة الجديدة هو 40 شابًا وفتاه (19 من الذكور و21 من الإناث) وذلك لإقامة مشروعاتهم.
وأوضح أنه بذلك يكون إجمالى المبالغ المنصرفة من جهاز شباب الخريجين للشباب لإقامة مشروعاتهم حتى تاريخه بلغت 98.437 مليون جنيه استفاد منها 12 ألفًا و299 شابًا وفتاة.
وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة.
كما أكد على أهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمساعدة فى تسويق منتجات المشروعات، لافتا إلى أن الإقبال على قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين كبير ويتزايد وذلك لمنحه القروض بدون فوائد، موضحًا أن ذلك يؤكد على وعى شباب الخريجين وتأكدهم من جدوى المشروعات الخاصة والعمل الحر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ الدقهلية: صرف دفعة من قروض تشغيل الخريجين بإجمالى 700 ألف جنيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.