خالد الغندور: لجنة التسوية و التحكيم تلغى قرار إيقاف شيكابالا

أكد الإعلامى خالد الغندور نجم الزمالك السابق ألغاء عقوبة محمود عبد الرازق " شيكابالا " قائد الفريق الكروى الأول من قبل لجنة التسوية و التحكيم. وكتب الغندور عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قائلا: "لجنة التسوية والتحكيم تلغى قرار إيقاف شيكابالا". يذكر أن اتحاد الكرة قرر فى وقت سابق إيقاف شيكابالا 8 أشهر؛ بسبب أحداث تسليم درع الدورى، قبل أن يتم تخفيفها إلى 8 مباريات فقط. خالد الغندور

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