محامى "شيكابالا" : لم تصدر أحكام جديدة حتى الآن لموكلى من قبل لجنة التسوية والتحكيم

قال كمال شعيل محامى محمود عبد الرازق " شيكابالا " صانع العاب فريق الزمالك أنه لم يصدر اى أحكام حتى الان بشان عقوبة " شيكابالا " من قبل لجنة التسوية والتحكيم .
وأوضح كمال شعيب خلال تصريحات أن لجنة التسوية و التحكيم منعقدة حاليا ولكن لا يوجد أحكام أصدرت حتى الان .
وكشف مسؤولو اتحاد الكرة، عن سبب عدم تسليم المحامى الخاص بمحمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب الزمالك، مستندا رسميا يفيد بعدم التحقيق مع لاعب الزمالك قبل توقيع العقوبة عليه.
وقال مسؤولو اتحاد الكرة، إن اتحاد الكرة غير ملزم بتنفيذ قرارات مركز التسوية والتحكيم الرياضى، ولذلك لم يسلّم شيكابالا المستند المطلوب، وأوضحوا أن الطعن على قرار لجنة التظلمات أمام المحكمة الرياضية الدولية هو السبيل الوحيد لإلزام الاتحاد بتنفيذ القرار أيا كان.
وكان محامى شيكابالا قد استدعى قوات النجدة لمقر اتحاد الكرة، من أجل الحصول على إفادة من الجبلاية بأنه لم يتم التحقيق مع اللاعب قبل إصدار عقوبة الإيقاف ضده.
يذكر أن اتحاد الكرة قرر فى وقت سابق إيقاف شيكابالا 8 أشهر؛ بسبب أحداث تسليم درع الدورى، قبل أن يتم تخفيفها إلى 8 مباريات فقط.
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