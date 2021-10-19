سعر كرتونة البيض اليوم في الاسواق، هو أمر هام للكثير من المواطنين فى ظل الارتفاع الملحوظ فى الأسعار، ووصل «كرتونة» البيض لـ 50 جنيه.

دوت الخليج

سعر كرتونة البيض اليوم في الاسواق

وكان محرر موقع دوت الخليج، قد رصد خلال جولة بالأسواق ارتفاع ملحوظ فى أسعار بيض المائدة، حيث وصل السعر للطبق من 45 إلى 50 جنيه.

وأرجع عدد من المربين سبب زيادة أسعار البيض إلى نفوق عدد كبير من الدواجن خلال الفترة الماضية.

تعرف على سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق

وفى تصريح لنقيب الفلاحين، حسين أبو صدام، أكد فى وقت لاحق أن زيادة أسعار البيض كانت لأسباب تتعلق بارتفاع أسعار النقل البري والبحري خلال الأيام الماضية.

كما أرجع أيضًا سبب تلك الزيادة إلى حالة الإقبال الكبيرة التى شهدها السوق خلال الأسابيع الماضية، وذلك بسبب ندرة المعروض من المنتج المحلي. ووفقًا لآخر إحصائية فإن سعر كرتونة البيض تترواح ما بين 46 و 48 جنيهًا، وهذا وفقًا لما تم رصده من جولة بالأسواق وأيضًا تصريح لرئيس شعبة الثروة الداجنة.

هذا ووصل سعر البيض البلدي عند 55 جنيه، بينما سجلت العمالة بالقطاع الداجنى عند 2.5 مليون عامل، وذلك وفقًا لتأكيدات من قبل رئيس شعبة الثروة الداجنة.

وكانت الأسواق قد شهدت فى وقت لاحق ارتفاع نسبي فى أسعار الدواجن البيضاء والبلدي، وذلك بسبب زيادة المدفوع فى البنزين والسولار.