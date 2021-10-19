الأوقاف تحدد ضوابط الصلاة فى المساجد

ضوابط الصلاة فى المساجد، يسعى الكثير من المواطنين التعرف على المحددات التى من خلالها الحفاظ على صحة المواطنين.

دوت الخليج

ننشر ضوابط الصلاة فى المساجد

وحددت وزارة الأوقاف الضوابط الرئيسية لإقامة الصلاة فى المساجد خلال الأيام المقبلة، وذلك عقب القرارت الصادر بشأن فتح دورات المياه أيضًا.

ووفقًا لما أشارت إليه وزارة الأوقاف، فقد أكدت على بعض الضوابط التى من خلالها يتم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، والحفاظ على صحة المواطنين، حيث يتم التنفيذ غدًا الأربعاء.

الأوقاف توضح ضوابط الصلاة فى المساجد

وتأتي تلك الاجراءات التى حددتها وزارة الأوقاف انطلاقًا من حرصها الحفاظ على صحة المواطنين.

وفى اتصال هاتفي أكد الدكتور أيمن أبو عميرة، أن الضوابط المحددة من قبل الوزارة بالنسبة للمصلين فى المساجد خلال المرحلة المقبلة تتضمن الحفاظ على التباعد الاجتماعي والصلاة على سجاد خاصة.

كما جدد أبو عميرة، مدة الصلاة فى المساجد، والتي تقدر بحوال 10 دقائق مع الالتزام التام بمسافات التباعد الاجتماعي.\

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تجدر الإشارة إلى أن وزارة الأوقاف قد أعلنت فى وقت لاحق، أنه سيتم فتح دورات المياه فى المساجد خلال المرحلة المقبلة.