/657008/قبل-لقاء-ريال-مدريد-وبرشلونة-رابطة-الدوري-الإسباني-كريستيانو-رونالدو-أسطورة-الكلاسيكو

نشر الموقع الرسمي لرابطة الدوري الإسباني، فيديو للبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق ريال مدريد السابق، ومانشستر يونايتد الحالي، يضم اهداف الدون في لقاء قمة الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وعلق الموقع الرسمي لرابطة الدوري الإسباني، على فيديو البرتغالي كريستيانو رونالدو، قبل لقاء القمة الـ 280 بين الفريقين في مختلف المسابقات الرسمية والودية، وكتب عليها: "كريستيانو رونالدو" أسطورة الكلاسيكو”.

كريم بنزيما أفضل لاعب

حصد الفرنسي كريم بنزيما، جائزة أفضل لاعب في فريق ريال مدريد الإسباني، عن شهر سبتمبر الماضي.

وعبر بنزيما عن سعادته بالفوز بالجائزة معلقًا:"أنا سعيد للغاية، أرغب أن أشكر كل الجماهير على التصويت، من المهم أن أبذل قصارى جهدي في كل مباراة ولكي أكون في هذا المستوى كان علي أن أبذل قصارى جهدي.. آمل أن تستمر الأمور هكذا."

كيليان مبابي

قدم ريال مدريد عرضين لضم مبابي، حيث بلغ الأول قيمة 160 مليون يورو، ووصل الثاني إلى 170 مليون يورو بالإضافة إلى متغيرات بقيمة 10 ملايين يورو.

كشفت قناة TF1 الفرنسية، أن نادي باريس سان جيرمان رفض عرض ريال مدريد بشأن شراء نجم الفريق الفرنسي، كيليان مبابي ، حيث يعارض ناصر الخليفي، رئيس النادي الفرنسي، بكل شدة فكرة بيع مبابي، وبحسب صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن النادي الباريسي لم يقم بصياغة رد رسمي على عرض ريال مدريد حتى الآن.

فيما تؤكد تقارير فرنسية أخرى أن النادي الملكي قد يرفع عرضه إلى 180 مليونا. وأشارت إلي أن عدم تجديد مبابي لعقده سيجعل إدارة باريس سان جيرمان تفكر في العرض الإسباني، حتى لا تخسر مبابي بالمجان في الصيف المقبل.

ريال مدريد

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في يونيو العام المقبل، وما زال اللاعب الشاب صاحب الـ 22 عاما رافضا حتى الآن كل عروض التجديد للنادي الباريسي.

يستضيف ملعب دونباس أرينا، اليوم الثلاثاء في مدينة دونيتسك الأوكرانية، مباراة شاختار ضد ريال مدريد، والتي تقام لحساب الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات في نسخة 2021-2022 من دوري أبطال أوروبا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً.