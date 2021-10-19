بـ«الفيديو».. لحظة القبض على 3 أشخاص أثناء التنقيب عن الأثار بأبو النمرس

/657017/بـالفيديو-لحظة-القبض-على-3-أشخاص-أثناء-التنقيب-عن-الأثار-بأبو-النمرس

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الثلاثاء، تحت إشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، في إلقاء القبض على3 أشخاص أثناء وتنقيبهم عن الآثار خلسة داخل منزل بمنطقة قرية المنوات بدائرة مركز شرطة أبو النمرس جنوب المحافظة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على 3 أشخاص أثناء التنقيب عن الأثار بأبو النمرش

التنقيب عن الآثار

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى الرائد عبدالباقي أمين رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من رجال الحي مفاده، ضبط 3 أشخاص خلال التنقيب عن الآثار خلسة داخل منزل بمنطقة قرية المنوات بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان البلاغ، وتم التحفظ على معدات الحفر وتم اقتياد المتهمين إلي ديوان المركز.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.

وفي سياق أخر كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تفاصيل مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي«فيسبوك»، وتظهر به ربة منزل تجري خلف قطار.

شريط السكة الحديد

توصل الفحص الأمني لأجهزة وزارة الداخلية، إلى أن السيدة التي ظهرت تجري على شريط السكة الحديد خلف أحد القطارات بداخله ابنتاها، وأن الواقعة حدثت يوم 8 أكتوبر الجاري.

أفاد الفحص الأمني بأن السيدة حاولت اللحاق بطفلتيها، لأنه خلال وقوف أحد قطارات السكك الحديدية بإحدى محطات المحلة الكبرى بالغربية، وخلال وجودها في المحطة وبصحبتها ابنتاها 8 سنوات و10 سنوات لاستقلال القطار، وبعد استقلال طفلتيها القطار تحرك قبل تمكنها من الركوب.