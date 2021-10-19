/657019/خالد-الغندور-لجنة-التسوية-والتحكيم-تقرر-إلغاء-قرار-إيقاف-شيكابالا-صور

نشر خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، عبر حسابة الشخصي عبر فيس بوك، القرار الخاص بلجنة التسوية والتحكيم بشأن إيقاف شيكابالا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب خالد الغندور عبر فيسبوك "لجنة التسوية والتحكيم تلغي قرار إيقاف شيكابالا".

أمير عبد العزيز: باتريس كارتيرون يريد تواجدي معه في الزمالك خلفاً لـ أسامة نبيه.. ولكن لا يوجد عرض رسمي جاء لمسئولي البنك الأهلي

أكد أمير عبد العزيز، مدرب فريق البنك الأهلي، أنه يحترم نادي الزمالك وتحت أمر الفريق في أي وقت.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" بالفعل تواصل معي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك من أجل التواجد معه مع الفريق خلال الفترة القادمة، بدلا من أسامة نبيه".

وواصل" لقد عملت مع باتريس كارتيرون من قبل وحققنا نجاحات كبيرة، وأنا أحترم هذا الشخص لأنه من المدربين الرائعين، وتحت أمر نادي الزمالك في أي وقت".

وأردف" كاريترون من أفضل المدربين في أفريقيا، وبعد رحيل أسامة نبيه تم ترشيحي للتواجد داخل نادي الزمالك، وحاليا لدي تعاقد مع فريق البنك الأهلي، وأحترم المسئولين والمدير الفني إيهاب جلال لديه الاحترام الكامل".

واختتم" كل الأخبار التي خرجت في الفترة الأخيرة، كانت عبر السوشيال ميديا ولكن لا توجد مفاوضات رسمية، وإذا تواصل معي نادي الزمالك في أي وقت سأتواجد في أي وقت خلال الفترة القادمة".