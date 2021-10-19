خاص.. محامي شيكابالا لـ دوت الخليج: لجنة التسوية والتحكيم لم تصدر أي قرار بخصوص رفع قرار إيقاف شيكابالا حتى الآن

/657020/خاص-محامي-شيكابالا-لـ-تحيا-مصر-لجنة-التسوية-والتحكيم-لم-تصدر-أي-قرار-بخصوص-رفع-قرار-إيقاف-شيكابالا-حتى-الآن

علق كمال شعيب، محامي محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب نادي الزمالك، بخصوص رفع قرار إيقاف اللاعب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج “أنه لم يتم صدور أي قرار حتى الآن بخصوص إيقاف شيكابالا”.

وتابع “أي أخبار تم تداولها على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية غير صحيحة بالمرة”.

واختتم “حتى الآن لجنة التسوية والتحكيم تعمل ولم يتم صدور أي قرار رسمي حتى الآن”.

وكان خالد الغندور، كابتن نادي الزمالك السابق، أعلن عبر حسابة الشخصي عبر فيسبوك “أن لجنة التسوية والتحكيم قررت رفع قرار إيقاف شيكابالا”.

خالد الغندور: فيريرا مدرب الزمالك السابق مرشح لتدريب الأهلي

حدد بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي بعض الشروط أمام مجلس إدارة المارد الأحمر من أجل الموافقة علي تجديد تعاقدة مع الفريق.

وكتب خالد الغندور عبر حسابة الشخصي”فيس بوك”:”سيتم الإعلان عن رحيل موسيماني وكلام عن عدم وجوده في ماتشي النيجر وفيريرا مدرب الزمالك السابق احد المرشحين “.

وجاء رد مجلس إدارة النادي الأهلي علي شروط موسيماني بالرفض لهذة الشروط حيث رغب مسؤولوا النادي الأهلي إلي تمديد العقد ولكن لمدة عام واحد بالإضافة إلي العام المتبقي في عقدة, ورفض قيمة الشرط الجزائي التي يراها النادي الأهلي مبالغ فيها بشكل كبير.