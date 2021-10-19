«شبه فطوطة»..رايا أبي راشد تثير سخرية الجمهور بالبدلة الخضراء على ريد كاربت الجونة

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أطلت الإعلامية الشهيرة رايا أبي راشد خلال فاعليات اليوم السادس بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة الذي انطلقت فاعليتها من 14 منش شهر أكتوبر، بإطلالة لافتة للنظر أثارت سخرية بعض من الجمهور.

دوت الخليج يرصد إطلالة رايا أبي راشد بمهرجان الجونة

وأطلت ريا أبي راشد على السجادة الحمراء ببدلة خضراء اللون، ذات حزام أخضر يشبه أحزمة الكاراتيه، متزينة بشنطة سوداء صغيرة الحجم والعديد من المجوهرات التي زينت رقبتها وآذانها وأصابع يدها.

سخرية الجمهور من إطلالة رايا أبي راشد

وبمجرد انتشار صور رايا أبي راشد بدأ رواد السوشيال ميديا بالسخرية منها مشيرين إلى أنها تشبه إطلالة سمير غانم في شخصية فطوطة، اذ أنه اتردى أيضا نفس لون بدلة رايا أبي راشد مع وضع ربطة عنق على رقبته باللون الأسود

الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي

الجدير بالذكر، أنه شهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، حضور عدد كبير من نجوم ونجمات الوسط الفني. وعلى رأس هؤلاء النجوم، يسرا عضو اللجنة الاستشارية بالمهرجان، وليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب.

كما حرص على الحضور كل من سيد رجب، هاني رمزي، أحمد رزق، علا رشدي، أحمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، باسل الخياط هدي الإتربي، يسرا اللوزي، هدي المفتي، ناهد السباعي، آدم الشرقاوي، علي الطيب، عمر الشناوي، مايان السيد.

مهرجان الجونة يعتذر لريدوان وبلعياشي

هذا وأصدرت إدارة مهرجان الجونة بيان إعتذار من الشعب المغربي بعد تجاهلم تقديم كلا من الفنانين المغربين ريدوان و ونعمان بلعياشي أثناء حفل افتتاح المهرجان في دورته الخامسة، وجاء نص بيان إدارة مهرجان الجونة على النحو الأتي: “تتقدم إدارة مهرجان الجونة السينمائي الدولي، باعتذار رسمي للشعب المغربي الشقيق عن عدم تقديم النجم العالمي من أصل مغربي "ريد وان" والملحن المغربي "نعمان بلعياشي" خلال حفل الافتتاح، وتود التوضيح أن ما حدث هو خطأ غير مقصود في الإعداد للحفل وتعرب عن أسفها لوقوعه ونتمنى عدم تكراره”.