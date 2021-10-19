/657027/الشوط-الأول-رياض-محرز-يقود-السيتي-للفوز-علي-كلوب-بروج-في-دوري-الأبطال

انتهي منذ لحظات الشوط الأول من مباراة فريق مانشستر سيتي أمام كلوب بروج البلجيكي بتقدم السيتي بهدفين مقابل لاشيئ, ضمن مباريات الجولة الثالثة في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكانت بداية الشوط الأول حماسية بدرجة كبيرة وهجوم من جانب لاعبي فريق مانشستر سيتي من أجل إحراز هدف التقدم حيث حاول جاك جيرليش في أكثر من كرة وتمكن بالفعل من تسكين الكرة داخل الشباك قبل أن يلغي حكم اللقاء الهدف بداعي التسلل.

وتمكن اللاعب كانسيلو في الدقيقة30 من تسجيل الهدف الأول لفريق مانشستر سيتي بعدما وضعها بطريقة رائعة من بين قدمي حارس المرمي.

وفي الدقيقة 42 تمكن الجزائري رياض محرز من تسجيل الهدف الثاني لفريق مانشستر سيتي من ركلة جزاء وضعها علي يمين الحارس.

واستمرت محاولات فريق مانشستر سيتي لمضاعفة النتيجة في ظل السيطرة الكاملة علي مجريات اللقاء ولكن لم يتمكن أي من اللاعبين ترجمة هذة الفرص داخل الشباك, لينتهي الشوط الأول بتقدم السيتيزين بنتيجة هدفين نظيف أحرزهما اللاعبين كانسيلو ورياض محرز.

وكان المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي بيب جوارديولا قد بدأ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إديرسون مورايش.

خط الدفاع: كايل والكر ـ روبن دياز ـ إيمريك لابورت ـ جواو كانسيلو.

خط الوسط: برناردو ـ رودريجو ـ كيفين دي بروين.

خط الهجوم: رياض محرز ، جيرليش, فودين.

ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولي برصيد ثلاث نقاط جمعها من مباراتين بواقع فوزه في مباراة وخسارةمثلها.

موعد مباراة باريس سان جيرمان

يستضيف باريس سان جيرمان نظيره لايبزيج الألماني، علي ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية، باريس، ضمن الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، وتنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر على ملعب بارك دي برينس في العاصمة الفرنسية.

ويحتل باريس سان جيرمان صدارة المجموعة الأولى برصيد أربع نقاط، حصدها بالتعادل أمام كلوب بروج في الجولة الأولى، ثم الفوز على مانشستر سيتي.