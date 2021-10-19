/657028/ملخص-مران-الأهلي-اليوم-قبل-لقاء-الحرس-الوطني-بالقاهرة

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش،بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني ، استعدادًا لمواجهة الحرس الوطني التي تقام يوم السبت المقبل في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

و قبل انطلاق مران الأهلي عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين للحديث عن مباراة العودة أمام بطل النيجر.

وأكد الجهاز الفني ضرورة حسم تأهل الفريق من القاهرة، بعد انتهاء مباراة الذهاب أمام الحرس الوطني بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وبعد ذلك خاض الفريق تدريبات في الجيم لمدة ساعة، ضمن البرنامج الذي يقوم الجهاز الفني بتنفيذه لتجهيز جميع اللاعبين.

وركز الجهاز الفني على تدريبات الكرة، حيث أجرى تقسيمة في منتصف الملعب، ثم تقسيمة أخرى بطول الملعب لتنفيذ الجوانب الفنية والخططية.

مشاركة أفشة

وشهد مران الأهلي اليوم مشاركة محمد مجدي أفشة لاعب الفريق في التدريبات الجماعية، استعدادًا لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها والغياب عن مباراة الحرس الوطني بطل النيجر، في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك لعقد قرانه.

تدريبات شاقة للحراس

وخاض ثلاثي حراسة مرمى الأهلي تدريبات بدنية وفنية شاقة تحت قيادة يانكون ميشيل، على هامش المران الجماعي للفريق.

وقاد ميشيل مدرب حراس المرمى الثلاثي علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء في فقرات تدريبية متنوعة، شهدت حماسًا كبيرًا بين الحراس الثلاثة، واشتملت على تدريبات الكرات العرضية وسرعة رد الفعل والتصويب من مسافات مختلفة.

تأهيل متولي

وخاض محمود متولي تدريبات تأهيلية لتجهيزه للتواجد مع الفريق خلال الفترة المقبلة، بعد شكوى اللاعب من آلام في أوتار الركبة.

نزلة برد

وغاب محمود عبد المنعم كهربا، لاعب وسط الفريق، عن المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق اليوم بعد تعرضه لنزلة برد.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق إن الجهاز الفني فضل عدم مشاركة كهربا في التدريبات اليوم حرصًا على سلامته، وسوف يخضع لفحص طبي غدًا الأربعاء قبل انطلاق مران الأهلي الجماعي، للتأكد من سلامته قبل المشاركة في التدريبات الجماعية من جديد.