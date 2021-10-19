/657030/رنا-سماحة-تشارك-بالأغنية-الرسمية-لمهرجان-شرم-الشيخ-الدولي

أعربت الفنانة المصرية عن سعدتها بتقديم الأغنية الرسمية لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي وذلك ضمن دورته السادسة التي ستنطلق من يوم 4 نوفمبر وتستمر حتي يوم 11 من نفس الشهر.

دوت الخليج يرصد دور رنا سماحة بمهرجان شرم الشيخ الدولي

ونشرت رنا سماحة فيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، وعلقت عليها: “سعيدة جدًا بمشاركتي في الأغنية الرسمية لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي.، المهرجان ترأسه شرفيًا، النجمة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا الفنان محمد صبحي، ويُقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة”.

وتقام الدورة السادسة لمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي، برئاسة مازن الغرباوي، بمدينة السلام "شرم الشيخ" بمحافظة جنوب سيناء، على شرف سيدة المسرح العربي سميحة أيوب.

رنا سماحة تكشف عودتها لزوجها سامر أبو طالب

خرجت المطربة رنا سماحة لأول مرة بعد إعلانها عن عدم رغبتها في التصريح بأي شيئ يخص حياتها الشخصية أو عن علاقتها بزوجها الملحن سامر أبو طالب، للتعليق على إعتذار زوجها لها عن الإختلاف الذي نشب بينهم مؤخرا، والذي تم عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وأثار الجدل حولهما، اذ أعادت سماحة نشر إعتذار زوجها سامر أبو طالب، عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوها “انستجرام”، وعلقت عليها قائلة: “الحمدلله يا حبيبي ربنا يخلينا لبعض يا رب ،ويخليك ليا ولمالك يا رب ويبعد عننا اي حاجه وحشه، عيشنا فتره صعبه والحمدلله انها عدت ،مفيش بنا أسف يابو مالك،ربنا ميحرمناش من بعض ويحفظ بيتنا ويكبر ويعمر بوجودك وسطنا يا رب امين ،بحبك يا جوزي".

الجدير بالذكر أنه بدأت رنا سماحة في الظهور على مؤشرات الأكثر بحثا على موقع جوجل بعدما نشرت فيديو لها عبر موقع انستجرام، كاشفة عن حملها بابنتها الأولى من زوجها الملحن سامر أبو طالب، فقالت: “احساس كبير .. شعور خطير ..بحاجه جامده بتربطنا “، ثم بعدها تداولت أنباء انفاصلها عن سامر أبو طالب.