السفير المصرى فى ليبرفيل يلتقى برئيس الجمعية الوطنية الجابونية

جدة - نرمين السيد - التقى السفير سيف الله قنديل، سفير مصر فى ليبرفيل، بـ"فوستين باكومى" رئيس الجمعية الوطنية الجابونية، حيث تطرق اللقاء إلى سُبل تعزيز العلاقات البرلمانية المصرية الجابونية، كما ناقش الطرفان العلاقات الثُنائية بين البلديّن على مختلف الأصعدة السياسية والتجارية والاستثمارية.





وأعرب رئيس الجمعية الوطنية عن تقدير الشعب الجابونى لمصر حكومةً وشعباً، حيث أشاد بالعلاقات المصرية الجابونية مُبدياً استعداد بلاده الدفع قُدماً بهذه العلاقات نحو آفاق أرحب. كما قدّم الشكر للحكومة المصرية بالنيابة عن ممثلى الشعب الجابونى على دعمها المستمر لبلاده فى شتى المجالات، ومشيرًا فى هذا الصدد إلى المستشفى المصرى الجابونى الذى اعتبره رمزًا للصداقة المصرية الجابونية.

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