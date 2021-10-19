السعيد: جائزة التميز الحكومى تهدف لتحفيز روح التنافس بين الموظفين والمؤسسات

جدة - نرمين السيد - قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، إنه من أجل تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة المؤسسات والمساهمة فى تقديم خدمات متميزة تلبى تطلعات ورضا المواطنين، ومن هذا المنطلق ومن أجل تحسين جودة الحياة تم إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومى عام 2018 تحت رعاية كريمة للرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتعاون مع دولة الإمارات العربية الشقيقية والتى تهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات فى مجال تطوير الأداء المؤسسى والخدمات الحكومية والابتكار والتميز وهو تعاون يضيف إلى رصيد العلاقات المتنامية بين البلدين فى شتى المجالات والتى تحظى باهتمام ودعم القيادة السياسية فى البلدين.





وأضافت "وزيرة التخطيط"، خلال حفل إعلان نتائج جائزة مصر للتميز الحكومى فى نسختها الثانية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن التعاون بين مصر والإمارات نموذجًا يحتذى لعلاقات التعاون العربية، مؤكدة أن جائزة مصر للتميز الحكومى تهدف إلى تحفيز روح التنافس على مستوى الموظفين من جهة وعلى مستوى المؤسسات الحكومية من جهة أخرى. ولفتت إلى أنه سيتم تكريم المتميزين فى أداء الخدمات العامة تكريمًا معنويًا وماديًا مما يرسخ قيم العطاء والانتماء ويحفز الجميع على الارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة وذلك للمساهمة فى تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 لاسيما هدف حوكمة مؤسسات الدولة وتعزيز الشركات.

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