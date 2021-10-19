السعيد: تقرير التنمية البشرية أشاد بدور الجائزة فى رفع كفاءة مؤسسات الحكومة

كما أوضحت السعيد، أنه تم إضافة عدد من الفئات الجديدة فى الدورة الثانية من الجائزة بتوجيه السيد رئيس مجلس الوزراء، لتعزيز ثقافة التميز على جميع مستويات العمل، مشيرة إلى الجوائز المستحدثة والتى ضمت جائزة "أفضل موظف حكومى" ضمن جوائز القيادات المتميزة بما يرسخ فكر التميز من بداية السلم الوظيفى وصولًا للقيادات، فضلًا عن جائزة "أفضل فريق عمل" بما يعزز روح المنافسة الإيجابية والعمل الجماعى.
وأشارت دكتورة هالة السعيد إلى إطلاق تقرير التنمية البشرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى تحت عنوان "التنمية حق الجميع: مصر المسيرة والمسار"، مؤكدة أنه يمثل أحد أهم التقارير الدولية التى ترصد بحيادية تامة وضع التنمية البشرية على مستوى العالم، موضحة أن التقرير أشار إلى دور الجائزة فى رفع كفاءة المؤسسات الحكومية، فى شهادة لأهمية جائزة مصر للتميز الحكومى ودورها فى تحفيز روح المنافسة والتميز بين العاملين.
وأشارت "السعيد"، إلى أن التقرير قد رصد جهود الدولة المصرية خلال الأعوام السبعة الماضية بإنجازاتها وتحدياتها، وما تم تنفيذه من مشروعات ومبادرات تستهدف تحسين جودة حياة المواطن المصرى، فضلًا عن رصد الجهود المبذولة فى مجال الحوكمة والتى تعد إحدى الركائز الأساسية لتعزيز الحق فى التنمية ولضمان تكافؤ الفرص وإنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة، وتضمن وصول الخدمات العامة للمواطنين على النحو الأمثل، متابعة أن الخدمات العامة تمثل القناة الرئيسية للتواصل بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
وشارك بالحفل اليوم ضيوف مصر من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ونخبة من الوزراء والسفراء وأعضاء المجالس النيابية وأعضاء الهيئات القضائية ورؤساء الجامعات، وكذا نخبة متميزة من الإعلاميين والمفكرين والمسئولين الحكوميين.
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