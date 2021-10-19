مدبولى يشيد بالتعاون مع الإمارات بجائزة مصر للتميز الحكومى

جدة - نرمين السيد - أشاد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بالتعاون القائم مع الإمارات فى كل المجالات، لاسيما فيما يخص جائزة مصر للتميز الحكومى، والتى أسهمت فى تعزيز روح المنافسة الشريفة والابتكار والتطوير فى الجهاز الحكومى، وتكريس قيم مكافأة المُجدين والمتميزين وأصحاب الكفاءات، وفق معايير موضوعية تتوافق مع المقاييس العالمية.





جاء ذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء محمد القرقاوى وزير شئون مجلس الوزراء، وعهود الرومى وزيرة السعادة بالإمارات، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية. وقال السفير نادر سعد المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء، إن "القرقاوى" أعرب عن سعادته بالتعاون المثمر مع وزارة التخطيط فى تعزيز وتطوير جوائز التميز الحكومى فى مصر، كما أشاد بما شاهده فى مصر من طفرة تنموية ومعمارية، قائلاً: إنه يلحظ هذا التغيير المتسارع فى كل زيارة يجريها إلى مصر، وخلال السنوات الخمس الأخيرة حدثت طفرة فى مختلف المجالات. من جانبه، أشارت وزيرة التخطيط إلى أن جائزة التميز الحكومى التى تم إطلاقها فى 2018 أسهمت فى تحفيز روح التميز والتنافس على تحسين الأداء فى الجهاز الإدارى، مثنية فى هذا الصدد على التعاون المثمر مع الأشقاء فى دولة الإمارات فى تطوير وتوسيع مجالات منح الجائزة.

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