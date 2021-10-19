مدبولى: جائزة التميز الحكومى تعزز روح المنافسة بين الموظفين

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن جائزة التميز الحكومى تعكس رؤية الدولة المصرية على تعزيز روح المنافسة بين الموظفين وتشجيع لأفكارهم الابداعية، وتحوليها لمشروعات على أرض الواقع تتفق مع الجمهورية الجديدة خصوصًا مع قرب الانتقال للعاصمة الادارية.





وأضاف مدبولى خلال كلمته بحفل إعلان نتائج "جائزة مصر للتميز الحكومى" فى نسختها الثانية، أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية يعد تغييرًا فى الفكر والإرادة كما يخلق حياة كريمة وسكن مناسب وخدمات ميسرة.

وأكد أننا نتطلع أن يكون الموظف متميزًا فى كل النواحى خصوصًا فى استخدامه للتكنولوجيا لخلق جهاز إدارى وحكومى متميز.

وأعرب عن سعادته باستحداث فئات جديدة للدورة الثالثة تشمل "وحدات المرور والأحواال المدنية" علاوة على إطلاق منصة حوار للتوعية بمفاهيم التميز، لرفع مستوى توقعات المواطن، وتعميق التميز من خلال إطلاق الجوائز الداخلية.

ووجه الشكر لوزيرة التخطيط، والقائمين على التنظيم، والفائزين، مشيرًا إلى أنه يطلع لإخراج نخبة جديدة من الكوادر المتميزة التى تمثل عنصرًا فاعلًا فى بناء جهاز إدارى كفء ومتميز.