حى مصر الجديدة يفوز بالمركز الأول فى جوائز التميز الحكومى

جدة - نرمين السيد - كان حى مصر الجديدة قد حصل على المركز الثالث كأفضل حى الدورة الماضية، كما حصل المركز التكنولوجى به على المركز الثالث فى دورة سابقة.

جاء ذلك خلال الحفل الذى شهده الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لتوزيع جوائز مصر للتميز الحكومى بحضور خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وعدد من الوزراء والمحافظين.