تشميع 51 منشأة فى حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - شنت الأجهزة التنفيذية والأحياء فى الإسكندرية، اليوم، حملات مكبرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التى حددتها الدولة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد– 19".





أسفرت الحملات عن غلق 46 محل مخالف، و5 مقاهى، والتحفظ على 953 حالة إشغال من المقاهى، بالإضافة إلى تحرير 732 محضرًا متنوعًا ما بين "بيئة وصحة وطب بيطرى وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلى وإشغال طريق ورخص محلات".

كما جرى خلال الحملات فرض غرامات فورية تقدر بـ 238 ألف جنيه على المحلات غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية.

من جانبه، شدد محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء بتنفيذ حملات متتالية، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية على المحال التجارية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.