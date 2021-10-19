أسفرت الحملات عن غلق 46 محل مخالف، و5 مقاهى، والتحفظ على 953 حالة إشغال من المقاهى، بالإضافة إلى تحرير 732 محضرًا متنوعًا ما بين "بيئة وصحة وطب بيطرى وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلى وإشغال طريق ورخص محلات".
كما جرى خلال الحملات فرض غرامات فورية تقدر بـ 238 ألف جنيه على المحلات غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية.
من جانبه، شدد محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء بتنفيذ حملات متتالية، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية على المحال التجارية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تشميع 51 منشأة فى حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية بالإسكندرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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