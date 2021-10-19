الجريدة الرسمية تنشر قرار منع دخول الموظفين غير المطعمين بعد 15 نوفمبر

نشرت الجريدة الرسمية قرارات، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" بعدم السماح بعد يوم 15 نوفمبر القادم، بدخول أى موظف لم يتلق اللقاح إلى مكان عمله، أو سيكون عليه أن يجري تحليل PCR كل أسبوع.
والقرار الذى تضمن بداية من 1 ديسمبر المقبل عدم السماح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح، وعودة فتح دورات مياه المساجد، للتيسير على روادها، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.
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