عقوبات رادعة للتنمر على ذوي الإعاقة...وعرض شامل لانجازات صندوق التنمية الحضارية في نشرة اخبار البرلمان بموقع دوت الخليج مع الزميلة ريهام سعيد 

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نشرة أخبار مجلس النواب من موقع دوت الخليج مع الزميلة ريهام سعيد

مجلس النواب يوافق نهائيا على مد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية

البرلمان يقر عقوبات التنمر على ذوى الاحتياجات الخاصة

إسكان النواب تناقش إنجازات «صندوق التنمية الحضارية»»

وفد التنسيقية يختتم زيارته لمحافظة أسوان بمركز إدفو

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام مد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية والمقدم من النائب الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب و الرياضة. ويتضمن مشروع القانون استثناء من حكم المادة ١٦ من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ تمتد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لعقد الاجتماع العادي للجمعية العمومية للهيئة الرياضية لمدة شهرين لتنتهي في ٣١ ديسمبر سنة ٢٠٢١ طبقا للاجراءات و بالنصاب الذي يحدده النظام الاساسي للهيئة الرياضية و ذلك عن العام المالي ٢٠٢٠- ٢٠٢١. و يجوز مدة المدة المشار اليها بالفقرة السابقة لمدة اخرى مماثلة بقرار من الوزير المختص بشئون الرياضة .

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، "وقوفا" وبشكل نهائى على مشروع القانون المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لتغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، بعد مراجعة مجلس الدولة. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليه مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا له، أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة. وفي حالة العود، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

ناقشت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة، اجتماعا اليوم الثلاثاء، لمناقشة إنجازات صندوق التنمية الحضارية (صندوق تطوير العشوائيات سابقا) والتعرف على الـموقف التنفيذي للمشروعات الـمنوط بتنفيذها، ورؤيته الـمستقبلية للقيام بالـمهام والأنشطة الـمكلف بها.

وأضاف حمودة: أفضل أن اصف عملية تطوير العشوائيات بأنه من احياها فكأنما احيا الناس جميعابعدها قال طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، إن مبادرة الرئيس تأتي لتوفير ما هو أفضل للمواطن المصرى، وكفالة الحق فى السكن بما يأتي ضمن نتائج المستهدفة طبقا للمحور الثانى للاستراتيجية الوطنية

إختتم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين زيارته لمحافظة أسوان على مدار ثلاثة أيام بعقد مؤتمر جماهيري بقرية العدوة بديوان العطياب مركز إدفو، بحضور أهالي مدن السباعية والبصيلية والرديسية ومركز أسوان، بالإضافة إلى ممثلين لمختلف القوميات وقبائل محافظة أسوان والأقصر وقنا وسوهاج والمنيا والبحر الأحمر من عبابده وبشاريه وجعافره وأنصار وأشراف ومرارى ومناقره وحرايزه وكلوح.

وقام الأهالي الحضور بعرض أبرز المشاكل التي يعانون منها وعلى رأسها زيادة تكاليف زراعة قصب السكر مقارنة بالسعر ومطالبتهم بزيادة سعر توريد قصب السكر ، بالإضافة لقصور في بعض الخدمات العامة مثل مياة الشرب والصرف الصحي والطرق