/657029/تعرف-علي-التشكيل-الرسمي-لفريق-ليفربول-أمام-أتلتيكو-مدريد-بدوري-أبطال-أوروبا

أعلن المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي يورجن كلوب عن تشكيل فريقة الرسمي استعدادا لخوض مواجهة فريق اتليتكو مدريد ضمن مباريات الجولة الثالة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

في حراسة المرمي: أليسون أندرو روبرتسون.

خط الدفاع: جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - ترنت ألكساندر آرنولد.

خط الوسط: جوردان هندرسون - كيتا - جيمس ميلنر

خط الهجوم:ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح.

ويسعى رفاق المدرب الألماني يورجن كلوب إلى تأكيد أحقيتهم بصدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا حيث يتواجد الريدز في المركز الأول بالعلامة الكاملة 6 نقاط.

كما يعيش الفريق فنرة رائعة محليًا بعدد من الانتصارات المتتالية التي شهدت تسجيل عدد وافر من الأهداف بفضل تألق الدولي المصري محمد صلاح وهو جعل الفريق وصيفًا للدوري الإنجليزي بـ18 نقطة وبفارق نقطة واحد عن تشيلسي المتصدر.

وحقق نادي ليفربول الإنجليزي الفوز بخماسية نظيفة على نادي واتفورد ضمن مباريات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سجل محمد صلاح هدفا وصنع آخر ليمنح الريدز ثلاث نقاط جديدة داخل المسابقة.

مواجهات الفريقين

التقى ليفربول مع أتلتيكو مدريد في 4 مواجهات بدوري أبطال أوروبا؛ فاز "الروخي بلانكوس" في مباراتين، وجاء التعادل في مواجهتين، ولم يُذكر أن حقق "الريدز" أي انتصار، خلال لقاءات الفريقين.

وفاز أتلتيكو مدريد على ليفربول بنتيجة (4-2)، في آخر لقاء جمع الفريقين، والذي كان في دور الـ16 من عام دوري أبطال أوروبا 2020.

وآخر مواجهة جمعت بين الفريقين كانت في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2020، حيث حقق أتلتيكو مدريد الفوز في مواجهتي الذهاب بهدف نظيف، وفي الإياب بثلاثية مقابل هدفين.

تصريحات يورجن كلوب

وقال: "يبدو اتليتكو كبطل محتمل لليغا مجددًا، إنهم يؤمنون بفكرة النجاح وحسب بغض النظر عن الأسلوب او الاداء وهكذا هم".

‏وتابع: "انتقادي لاتليتكو بعد مواجهتنا ضدهم؟ كنت غاضبًا من الكثير من الاشياء وشعرت بخيبة أمل، كان علينا التركيز على كرة القدم في ظروف عالمية صعبة، اتليتكو كان لديه فريق رائع ودافعوا بقوة لذلك خرجت بتلك التصريحات".

أخر مواجه بين ليفربول واتليتيكو مدريد

‏وأشار: "اتليتكو كان فريقًا عالميًا ودافعوا بقوة بآخر لقاء ضدنا".

‏وأردف: "فيرجل؟ نريد جميع لاعبينا ان يلعبوا بأسلوبنا وهنالك دومًا الفكرة الأساسية التي نقوم عليه لكن كلما تحسّن اللاعبين كلما كان من الأفضل لك اللعب".