«اتكتبلي عمر جديد»..وائل كفوري يطمأن الجمهور على حالته الصحية

/657033/اتكتبلي-عمر-جديدوائل-كفوري-يطمأن-الجمهور-على-حالته-الصحية

حرص الفنان وائل كفوري في أول تعليق له بعد تعرضه لحادث سير مريع نقل على إثره إلى مستشفى العوينات بعد تحطم الجزء الأمامي من سيرته بشكل كامل، موجها الشكر لهم جميعا.

دوت الخليج يرصد أول تعليق من وائل كفوري بعد تعرضه لحادث سير

كتب وائل كففوري عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”: “من القلب، ومن بعد ما انكتبلي عمر جديد؛ كلمة شكر وحب ووفا، لكل الزملاء الفنانين ولكل الملحنين والشعراء، ولكل من بالوسط الفني والإعلامي، وللسياسين والمعجبين والأصدقاء، ولكل محب عتل همي، غمرتوني بمحبتكن وخوفكن علي، صدقوني لمست محبة كل واحد فيكن، أنا منيح بفضل صلواتكن، كل كلمة قلتوها عنيتلي ودقت بالقلب، بشكركن فردًا فردًا، وبعتذر ما قدرت أتواصل معكن وأرد على اتصالاتكن”.

وتابع كفوري: “إن شاء الله قريبًا منتواصل أول ما يصير أحسن، ومنتلاقي وبرجع بشوف وجهكن بخير، الله يبعد الشر عن كل واحد فيكن وما يصيبكم ولا مكروه، والشكر الأكبر لربي اللي رد عني وعطاني أيام جديدة أقدر من خلالها إلتقي فيكن”.

حادث وائل الكفوري

وكان نشر الأدمن الخاص بالصفحة الرسمية لوائل كافوري عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، صورة لوائل الكافوري وعلق قائلًا: “ألف الحمد لله على سلامة وائل كفوري، بعد تعرضه لحادث سير على أوتوستراد جبيل رضوض في الجسم وتحطم في السيارة.. بخير ونُقل إلى المستشفى لمعالجة الرضوض.. كل شيء بيتعوض إلا الروح”.

وأكدت مصادر طبية بالمستشفى تعرض الفنان وائل كفوري لكدمات بجسده وبعض الجروح والخدوش، حسبما ذكرت وسائل الإعلام اللبنانية، ويعود سبب الحادث بسبب اصطدام السيارة ببعض العوائق الإسمنتية بجانب الطريق على الطريق الدولي لمدينة جبيل.

ثم طمأنت طليقة الكافوري الجمهور على حالته الصحية عبر خاصية “ستوري”، بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلقت عليها قائلة: “الحمد لله على سلامتك أبو ميشيل.. وائل بخير الحمدلله”، دون الكشف عن أي تفاصيل خاصة بالحادث.

أخر أعمال وائل كفوري

الجدير بالذكر، أنه يستعد النجم وائل الكافوري لطرح أغنية جديدة باللهجة المصرية، خلال الفترة المقبلة، وسيكون هذا التعاون الثاني مع المنتج المصري حمدي بدر.

وآخر أعمال الفنان اللبناني وائل كفوري هي أغنية البنت القوية، وهي من إنتاج وائل كفوري، وتنفيذ شركة “And Beyond” ومن توزيع شركة “Digital Sound”.