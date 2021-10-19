/657034/زاهي-حواس-موسيماني-لا-يصلح-لتدريب-الأهلي-ولن-أترشح-لانتخابات-القلعة-الحمراء-وصوتي-للخطيب

أكد زاهي حواس، وزير الثقافة الأسبق، أن يتمنى التوفيق للنادي الأهلي في جميع الأوقات.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" "بخصوص الترشح لانتخابات الأهلي، فليس لدي وقت للتواجد خلال الفترة القادمة، والأهلي بيجري في دمي".

وزاد "مستاء للغاية على مستوى الأهلي خلال الفترة الماضية وليس هناك أي روح داخل الفريق مع المدرب الحالي بيتسو موسيماني، وهو مدرب محترم ولكن لا يصلح لتدريب النادي الأهليط.

وواصل "آخر مباراة للأهلي أمام الحرس الوطني، كان شكل الأهلي مثل مراكز الشباب، والفريق يحتاج مدرب على مستوى عالي، ولو لعبنا الزمالك بهذا الأداء، سوف نتعرض للخسارة".

وأكمل "محمود الخطيب يستحق التواجد على مقعد رئاسة الأهلي من جديد، وهو يستحق هذا الأمر، ولابد أن يكون هناك تدعيم لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي".

واختتم "لم أفكر مطلقا في الترشح لانتخابات الأهلي، ومشفق تماما على من يتولى منصب الإدارة في الأهلي، وتركيزي فقط على عملي بالآثار، ولو موسيماني مستمر مع الأهلي خلال الفترة القادمة، لن يحصل الفريق على البطولات".

طه إسماعيل يهاجم بيتسو موسيماني بعد التعادل أمام الحرس الوطني.. ومفاجأة في اختيار رجل المباراة

‏أكد طه إسماعيل، محلل قنوات أون تايم سبورتس، أن أداء لاعبي الأهلي أمام الحرس الوطني لم يكن مقنعا خاصة في الشوط الثاني.

وأضاف خلال الاستوديو التحليلي لمباراة الأهلي والحرس الوطني "لاعبي الأهلي لديهم تعب بدني وذهني، ولم يكن هناك تركيز خلال المباراة من أجل التركيز وتسجيل الأهداف".

زاهي حواس

وواصل" متعجب من عدم مشاركة بدر بانون في وقت مبكر خاصة أن لاعبي الحرس الوطني كانوا متفوقين في الكرات الهوائية، ولم يكن هناك أي تركيز وفازوا بجميع الكرات أمام دفاعات النادي الأهلي وكان لابد من مشاركة بدر بانون في وقت مبكر".

وزاد" أكرم توفيق كان نجم اللقاء من جانب الأهلي، بالرغم من أنه شارك في أوقات قليلة ولكنه قدم مستوى متميز، وكان اللاعب الوحيد الذي يحافظ على الكرة وزيادة الاستحواذ للنادي الأهلي، وباقي اللاعبين لم يكن هناك تركيز من جانبهم، وهذا أمر محير".

واختتم" الحرس الوطني تفوق في شوط المباراة الثاني، وموسيماني دائما يتأخر في التغييرات، وهذه مشكلة كبيرة لابد من حلها، ومشاركة وليد سليمان بدلا من كهربا جاءت في وقت متأخر، ولم تكن هناك أدوات على دكة البدلاء تستطيع إفادة الفريق".