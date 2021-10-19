/657036/أشرف-عبد-الباقي-فيلم-ريش-مشوق-لكنه-تناول-الفقر-بشكل-جريء

كشف الفنان أشرف عبد الباقي لأول مرة في لايف عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، حقيقة انسحابه من فيلم ريش الذي أثار الجدل في الأيام القليلة الماضية بعد عرضه بمهرجان الجونة.

دوت الخليج يرصد أبرز تصريحات أشرف عبد الباقي عن فيلم ريش

قال الفنان أشرف عبدالباقي، إن لا وجود لأي فيلم في الدنيا حمعت عليه جميع الأارء فهناك أفلام لها سبق وقدمها ولم تعجبه، وهذه هي لعبة السينما، وأضاف عبد الباقي متابعا حديثه عن فيلم ريش: “الفيلم مشوق جدا لكن تناول مشكلة الفقر بشكل جريء للغاية، فربط الفقر بالنظافة”.

وتابع عبد الباقي: “الفقير مش وسخ فليه نظهر الفقير بأنه ليس نظيفا؛ فالفقير ويحاول جاهدًا أنه يكون نضيف بقدر الإمكان، وحتى لو لم يحدد مخرج الفيلم مكان الأحداث، أما لو كان المخرج عايز يقدم الفقير وسخ فهذه وجهة نظره، فالفقير الذي نعرفه نظيف”.

أشرف عبد الباقي يكشف رأيه في انسحاب الجمهور من فيلم ريش

وعن رأيه في انسحاب الجمهور من فيلم ريش فقال: “من الممكن أن أقعد ساعات طويلة لمتابعة عرض مسرحي لأحد الزملاء وأجامله بأن العرض جميل لكن أتفرج فيلما معرفش صاحبه إيه اللي يخليني أكمله للآخر وهو مش عاجبني، لكن هذا لا يمنع أنني فرحت لمخرجه لحصول الفيلم على جائزة بمهرجان كان لأنه فيلم مصري".

أما عن عودته من مهرجان الجونة قبل انتهائه فقال أنه لم يكن يقصد المغادرة لكنه تفاجئ بتكريمه من وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم وكنت متفق مع إدارة المهرجان عشان أستلم التكريم في الأوبرا.

وعن رأيه في مهرجان الجونة قال عبد الباقي: "سعدتُ كثيرًا بالمهرجان وخاصةً أن هذه المرة هي الأولى التي أشارك به، فالمهرجان منظم جدًا وبه عدد كبير من الأفلام المهمة، وأتمنى لإدارته وكل فريق العمل دوام التوفيق".

تفاصيل فيلم ريش

الجدير بالذكر، أن فيلم «ريش» تدور أحداثه حول أب يعول أسرة فقيرة يقرر إقامة حفل عيد ميلاد ولده البكر (خمس سنوات)، ويحضر ساحرًا ليحيي الحفل ببعض الألعاب السحرية، في إحدى هذه الألعاب يدخل الأب في صندوق خشبي ليخرج منه دجاجة، وعند محاولة الساحر إعادة الدجاجة للصندوق من أجل إخراج الأب تحدث المفاجأة ولا يخرج الأب أبدا من الصندوق.