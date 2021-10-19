بثنائية رياض محرز.. السيتي يدك شباك كلوب بروج بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد

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انتهت مباراة فريق مانشستر سيتي أمام كلوب بروج البلجيكي بفوز فريق مانشستر سيتي بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن مباريات الجولة الثالثة في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكانت بداية الشوط الأول حماسية بدرجة كبيرة وهجوم من جانب لاعبي فريق مانشستر سيتي من أجل إحراز هدف التقدم حيث حاول جاك جيرليش في أكثر من كرة وتمكن بالفعل من تسكين الكرة داخل الشباك قبل أن يلغي حكم اللقاء الهدف بداعي التسلل.

وتمكن اللاعب كانسيلو في الدقيقة30 من تسجيل الهدف الأول لفريق مانشستر سيتي بعدما وضعها بطريقة رائعة من بين قدمي حارس المرمي.

وفي الدقيقة 42 تمكن الجزائري رياض محرز من تسجيل الهدف الثاني لفريق مانشستر سيتي من ركلة جزاء وضعها علي يمين الحارس.

واستمرت محاولات فريق مانشستر سيتي لمضاعفة النتيجة في ظل السيطرة الكاملة علي مجريات اللقاء ولكن لم يتمكن أي من اللاعبين ترجمة هذة الفرص داخل الشباك, لينتهي الشوط الأول بتقدم السيتيزين بنتيجة هدفين نظيف أحرزهما اللاعبين كانسيلو ورياض محرز.

ومع بداية شوط المباراة الثاني تمكن الظهير الأيمن الإنجليزي,والكر من إضافة الهدف الثالث بعد تمريرة رائعة من دي بروين لتصبح النتيجة ةثلاثية نظيفة لصالح مانشستر سيتي.

وفي الدقيقة 70 يضيف اللاعب الشاب بالمر الهدف الرابع لمصلحة فريق مانشستر سيتي ويصعب الأمور بشكل كبيرعلي فريق كلوب بروج المستسلم تماماً في أرض الملعب.

ثم أضاف الجزائري رياض محرز الهدف الثاني الشخصي لة والخامس لفريق مانشستر سيتي لتصبح النتيجة5/0.

وفي الدقيقة 81 يحرز اللاعب هانز فانكين هدف فريق كلوب بروج البلجيكي الوحيد في المباراة لتنتهي المباراة بفوز مانشستر سيتي علي كلوب بروج بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف وحيد.

موعد مباراة باريس سان جيرمان

يستضيف باريس سان جيرمان نظيره لايبزيج الألماني، علي ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية، باريس، ضمن الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، وتنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر على ملعب بارك دي برينس في العاصمة الفرنسية.

ويحتل باريس سان جيرمان صدارة المجموعة الأولى برصيد أربع نقاط، حصدها بالتعادل أمام كلوب بروج في الجولة الأولى، ثم الفوز على مانشستر س