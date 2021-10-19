النائب محمد إسماعيل يُفند مزاعم الاتهامات الموجهة للنائب تامر عبدالقادر.. ويؤكد رفض «التنسيقية» رفع الحصانة عنه.. فيديو

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فند النائب محمد إسماعيل، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مزاعم الاتهامات الموجهه للنائب تامر عبدالقادر، والتى من شأنها رفع الحصانة عليها، مؤكدًا رفض تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للأمر.

دوت الخليج

النائب محمد إسماعيل : تنسيقية شباب الأحزاب ترفض رفع الحصانة عن النائب تامر عبد القادر

وقال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين:" نبدأ حديثنا من المادة «361»، والتى تتيح للجنة الدستورية والتشريعية ثلاث نقاط، الأولى تتصل بمدى كيدية الإدعاء أو الدعوة أو الإجراء وفى الحالة المعروضة على المجلس الموقر هناك خطأ فى جزئين.

النائب محمد إسماعيل: هناك شبهة كيدية فى الادعاء الموجه للنائب تامر عبدالقادر

وأشار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين محمد إسماعيل، إلى وجود كيدية فى الإدعاء الموجه للنائب تامر عبدالقادر، مشيرًا إلى أن هناك مشاكل بين أخو النائب وأحد المتهمين فى القضية وبالتالي اتهام النائب به شبهة كيدية.

كما أشار إلى الجزء الثاني، والذى يتعلق بسلامة الاجراءات، مشيرًا إلى أن هناك خطأ فى الاجراءات حيث أنه لم يتم إخطار مجلس النواب قبل أن تتم التسجيلات وهذه النقطة الثانية.

وألمح إلى أن الموظف العامل فى الوزارة حتى الآن لم يتم القبض عليه، بالإضافة إلى أن الاتهامات الموجهه للنائب تامر عبدالقادر بشأن استغلال النفوذ لا تقع، مضيفًا:" .. ما نفوذ عضو مجلس النواب على أحد موظفي الحكومة حتى يتلوا عليه أن يسند أعمال لإحدى جهات الدولة.