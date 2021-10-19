مدبولى يعلن استحداث فئات جديدة فى جائزة التميز الحكومى

جدة - نرمين السيد - وشهد رئيس الوزراء خلال الحفل فيديو تسجيليا عن جائزة التميز الحكومى، وآخر عن دور الجائزة بالنسبة للمرشحين، كما استمع إلى كلمة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وكلمة وزير شئون مجلس الوزراء الإماراتى، وكلمة المهندس خالد مصطفى، المشرف العام على الجائزة، ثم قام بتكريم الفائزين بجائزة التميز الحكومى لعام 2021، فى مجالات التميز الفردى، والقيادى، والإبتكار والإبداع المؤسسى، وكذا المؤسسات المتميزة فى تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية والذكية، وجائزة فريق العمل المتميز التى استحدثت لأول مرة، وقام مدبولى بالتقاط صورة تذكارية ضمت الفائزين وفريق الجائزة من وزارة التخطيط.

واستهل رئيس الوزراء كلمته بتوجيه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على رعايته الكريمة لهذا الحدث، ونقل إلى الحضور تحيات الرئيس، كما توجه بِأَرق معانى الود والترحيب بالأشقاء من دولة الإمارات العربية المتحدة، لمشاركتهم المتميزة والفاعلة فى "جائزة مصر للتميز الحكومى" فى دورتها الثانية، قائلاً: يُسعدنى أن أنقـل لكم ومن خلالكم خالص تحياتنا لدولة الإمارات الشقيقة، قيادة وحكومة وشعبًا، وتمنياتنا أن تنعم إمارات الخير دائماً وأبداً بثمار الاستقرار والتقدم والازدهار".

كما هنأ الدكتور مصطفى مدبولى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، على مسيرة الإنجازات المستمرة، والتى تُوّجتْ مؤخراً بإطلاق فعاليات معرض "إكسبو" الدولى مطلع الشهر الجارى، والذى يُعقد تحت شعار" تواصل العقول وصُنع المستقبل".

وأعرب عن سعادته لمشاركته فى ختام حفل توزيع جوائز مصر للتميز الحكومى فى دورتها الثانية، واصفا إياه بأنه "حدث مُحفز للجهاز الإدارى للدولة المصرية، ومُلْهِم للعاملين به، وَملىءٌ بالطاقة الإيجابية"، مؤكداً أن النجاح هو الوقود الذى يجعلنا مستمرين فى العمل ومواجهة التحديات.

وأضاف رئيس الوزراء: "فى إطار حديثنا عن التحديات، أود أن أسجل تقديرى لجميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة لاجتهادهم فى استمرار دورة العمل على الرغم من التحديات التى فرضتها جائحة "كورونا".

وتابع الدكتور مصطفى مدبولى، خلال كلمته التى ألقاها اليوم فى حفل توزيع جوائز التميز الحكومى، أن حفل اليوم يأتى فى إطار الجهود المستمرة المبذولة من قبل الدولة المصرية لمواصلة عملية الإصلاح الشاملة والمستدامة التى تُوّجتْ مؤخرًا بإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى.

وأشار فى هذا الصدد إلى أن الحكومة المصرية بدأت فى عام 2016 المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل الذى استهدف بشكل رئيسى إصلاح السياسات النقدية والمالية، وقد أثمرت هذه الإصلاحات عن نتائج إيجابية حَظِيتْ بإشادة المؤسسات الاقتصادية الدولية، ومنها تحقيق الاقتصاد المصرى معدل نمو وصل إلى 5،6٪ فى العام المالى 2018/2019 قبل ظهور جائحة "كورونا"، مقارنة بـ 2،9 ٪ خلال العام 2013/2014، كما تأكدت مرونة وصلابة الاقتصاد المصرى بتحقيق معدلات نمو إيجابية رغم الجائحة بلغت 3،3% فى عام 2020/2021، حيث َتُعد مِصرُ من بين عدد محدود من الدول التى حققت معدل نمو إيجابى فى ظل الجائحة.

وأضاف رئيس الوزراء أنه استكمالاً لمسيرة الإصلاح، بدأت الدولة المصرية فى تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، بهدف تحويل مسار الاقتصاد المصرى ليصبح اقتصاداً إنتاجياً يرتكز على المعرفة، ويتمتّع بقدرات تنافسية فى الاقتصاد العالمى، وذلك من أجل تشجيع النمو الاحتوائى وخلق فرص عمل لائقة ومُنتِجة، وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتوطين الصناعة المحلية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.

وأوضح رئيس الوزراء أن البرنامج يتضمن محوراً رئيسيًا يتناول إعادة هيكلة الاقتصاد المصرى لتنويع الهيكل الإنتاجى بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقى، لافتأً إلى أنه فى هذا الإطار تم تحديد ثلاثة قطاعات إنتاجية ذات أولوية رئيسية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية وتم اختيار هذه القطاعات وفقاً لعدد من الاعتبارات أهمها: القدرة على النمو السريع، وخلق قيمة مضافة عالية، وتوفير فرص عمل مُنتجة ولائقة، ووجود علاقات تشابكية قوية مع باقى القطاعات، وتتمثّل هذه القطاع الثلاثة فى: قطاع الصناعة ـ قطاع الزراعة ـ قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف "مدبولى" أنه إلى جانب هذا المحور الرئيسى، فإن برنامج الإصلاحات الهيكلية يتضمن خمسة محاور داعمة ومُكملة منها: تطبيق معايير الحوكمة ورفع كفاءة المؤسسات العامة، وهو المحور الذى تسهم أعمال الجائزة فى تحقيقه، بالإضافة إلى المحاور الأخرى المتعلقة برفع كفاءة ومرونة سوق العمل، وتطوير منظومة التعليم الفنى والتدريب المهنى، وتعزيز الشمول المالى وإتاحة التمويل، بالإضافة إلى تنمية رأس المال البشرى من تعليم وصحة وحماية اجتماعية، علاوة على تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص.

وتابع: فى إطار الحديث عن تطبيق معايير الحوكمة ورفع كفاءة المؤسسات العامة، من خلال تعزيز الإصلاح المؤسسى واستكمال مشروع رفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة، تأتى أهمية جائزة "مصر للتميز الحكومى" لتعكس حرص الدولة المصرية على تحفيز رُوح المنافسة بين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وتشجيع أفكارهم الإبداعية، وتمكينهم من تحويل هذه الأفكار إلى مشروعات على أرض الواقع.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، خلال كلمته، أن كل هذه الاجراءات تتسق مع ميلاد الجمهورية الجديدة، وقرب الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تتطلع الدولة إلى عملية الانتقال ليس فقط بأنها عملية انتقال مكانى وتغيير فى المبانى، وإنما تغيير وتطوير فى الفكر والإدارة، وكذلك تنمية شاملة للإنسان المصرى، وخلق حياة كريمة وسكن مناسب وصحة جيدة، وتوفير خدمات لائقة وميسرة.

وأضاف: "من هنا، فنحن نتطلع لأنْ يكون الموظف العام مُتميزًا فى جميع النواحى، بداية من لغتِه الرصينِة، وتعامله مع التكنولوجيا، والتزامه بقواعد العمل والسلوك الوظيفى القويم، والذى سينعكس بالضرورة على خلق جهاز إدارى كفء وفعال يُعْلى من رضاء المواطنين، ويُلبى تطلعاتهم".

وتابع: "فى إطار حديثنا عن تميز الأداء وتشجيع فكر وثقافة التميز، يُسعدنى أن أُشير باعتزاز لما تحقق فى هذا الإطار وتنمية للجهود خلال الفترة السابقة بحصول مصر على أربع جوائز مُختلفة فى الدورة الماضية فى جائزة التميز الحكومى العربى، وهى جائزة أفضل وزير عربى والتى حصدتها الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وجائزة أفضل محافظ عربى والتى فاز بها عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وجائزة أفضل موظفة حكومية عربية والتى حصدتها نهى أحمد السيد، بالإضافة إلى جائزة أفضل مشروع حكومى عربى لتطوير البنية التحتية، والتى كانت لمشروع مُجمع "بنبان" للطاقة الشمسية، وهو ما يؤكد أننا نسير فى المسار الصحيح نحو الإصلاح الإدارى والتطوير المؤسسى".

وأشار رئيس الوزراء خلال كلمته إلى توصية العام الماضى بأن تُصبحَ جائزة التميز الحكومى جائزة إلزامية على جميع الجهات وليست طوعية، وذلك لتشجيع المنافسة وإِذْكاء فكر التميز بين جميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة وكافة المستويات الوظيفية، علاوة على استحداث فئات جديدة فى الجائزة فى مَجالَى التعليم والصحة، وإضافة فئتين جديدتين ضمن جوائز القيادات المتميزة تستهدفان أفضل فريق عمل وأفضل موظف حكومى.

وفى هذا الصدد قال: يُسعدنى بعد نجاح الدورة الثانية من جائزة مصر للتميز الحكومى أن تستحدث فئات جديدة للدورة الثالثة للجائزة تشمل مكاتب الأحوال المدنية ووحدات المرور، وذلك لتحفيز هذه المكاتب على تقديم خدمات إلكترونية ومُميكنة أفضل وأسرع، علاوة على إطلاق منصة حوار بين الجهات الحكومية والمواطن المصرى للتوعية بمفاهيم التميز وجودة الحياة، وبالتالى رفع مستوى توقعات المواطن فى تعامله مع الجهات الحكومية بما يشكل حافزاً لتلك الجهات، وكذلك تعميق التميز من خلال إطلاق جوائز داخلية.

واختتم الدكتور مصطفى مدبولى كلمته بتوجيهه الشكر لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وفريق العمل من الجانبين المصرى والإماراتى على هذا الجهد والتنظيم الرائع، مؤكداً أنه لا يوجد إصلاح اقتصادى بدون إصلاح إدارى، فكلاهما طرفا معادلة التنمية الشاملة والمستدامة.

كما توجه رئيس الوزراء بخالص التهنئة للفائزين على حصولهم على الجائزة فى نسختها الثانية، قائلاً: "نتطلع لأن نلتقى العام القادم مع نخبة جديدة من الكوادر المتميزة، التى تمثل عنصراً فاعلاً فى جهود الوصول إلى جهاز إدارى كفء ومتميز، مع تمنياتى لكم جميعًا بالتوفيق والنجاح".