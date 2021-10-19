رئيس البحوث الفلكية: زلزال اليوم كان له تابعان شعر به المصريون

قال الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إنه تم رصد تابعين لزلزال اليوم، والمواطنون شعروا به لـ 3 ثواني، ولم يتجاوز 2.4 ريختر.

وأوضح خلال مداخلة ببرنامج، الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، أن منطقة شرق البحر المتوسط معروف عنها أنها منطقة نشاط زلزالي، وزلزال جزيرة كريت اليوم شعر به بعض السكان عدد من المحافظات المصرية.

وذكر أن مصر لم تدخل حزام الزلزال بالمنطقة، لافتًا إلى أن زلزال كريت اليوم كان على عمق 65 كيلو مترا ما أدى إلى الإحساس به في بعض المحافظات المصرية، وكان هناك تابعين بقوة 3.4 ريختر ما جعلهما غير محسوسين في مصر.

وأضاف أن درجة إحساس المواطن بالزلزال تعتمد على بعده من المركز وعمق الزلزال نفسه، ولو كان زلزال اليوم سطحيا ما شعر به أحد في مصر.