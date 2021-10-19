أتلتيكو مدريد ضد ليفربول.. صاروخية كيتا تعزز تقدم الريدز بالهدف الثانى

أضاف الغينى نابى كيتا ثانى أهدف ليفربول الإنجليزي فى مرمى أتلتيكو مدريد، خلال المباراة التى تجمع الفريقان حاليا على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة الإسبانية مدريد، ضمن منافسات الجولة الثالثة عن المجموعة الثانية من دورى أبطال أوروبا.

جاء هدف نابى كيتا فى الدقيقة 13 من زمن المباراة، من تسديدة قوية سكنت على يسار الحارس أوبلاك، لتصبح النتيجة تقدم ليفربول 2 - 0، وكان جيمس ميلنر قد سجل الهدف الأول بعدما اصطدمت تسديدة محمد صلاح بقدمه وتسكن الشباك.

ويتصدر ليفربول ترتيب فرق المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، فيما يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثاني والوصافة برصيد 4 نقاط، ويليه بورتو برصيد نقطة واحدة، ويتذيل ميلان الترتيب بدون نقاط.

ودخل ليفربول اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون.

الدفاع: روبرتسون ، جويل ماتيب ، فيرجيل فان دايك ، ألكسندر آرنولد.

الوسط: جوردان هيندرسون ، ميلنر ، نابى كيتا.

الهجوم: ساديو ماني ، فيرمينو ، محمد صلاح.

فى المقابل بدأ أتلتيكو مدريد المباراة بالتشكيل التالى:

حراسة المرمى: يان أوبلاك

الدفاع: فيليبي ، كوندوجبيا ، ماريو هيرموسو.

الوسط: كيران تريبيير ، توماس ليمار - كوكي - رودريجو دي بول - يانيك كاراسكو.

الهجوم: جريزمان ، جواو فيليكس.

ويسعي أبناء يورجن كلوب إلى الفوز والعودة بالنقاط الثالثة من مدريد لضمان بقائه متصدرا المجموعة، بعد فوزه بنتيجة 3-2 في الجولة الأولى على حساب ميلان في المباراة التي أقيمت على ملعب "أنفيلد"، ثم سحق بورتو بنتيجة 5-1 في مباراة الجولة الثانية.

فيما سيحاول أتلتيكو مدريد استغلال عاملى الأرض والجمهور لخطف نقاط المباراة الثالثة وتصدر المجموعة بفارق نقطة واحدة عن الليفر حال نجاح أبناء دييجو سيمونى من الفوز بأى نتيجة، بعد التعادل السلبي مع بورتو البرتغالى أتلتيكو مدريد، والفوز على ميلان بنتيجة 2-1.