أتلتيكو مدريد ضد ليفربول.. جريزمان يهز شباك الريدز بالهدف الأول فى الدقيقة 20

سجل أنطوان جريزمان أول أهدف أتلتيكو مدريد فى مرمى ليفربول، خلال المباراة التى تجمع الفريقان حاليا على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة الإسبانية مدريد، ضمن منافسات الجولة الثالثة عن المجموعة الثانية من دورى أبطال أوروبا.

جاء هدف جريزمان فى الدقيقة 20 من زمن المباراة، لتصبح النتيجة تقدم ليفربول 2 - 1.

وكان جيمس ميلنر قد سجل أول أهداف ليفربول بعد مرور 8 دقائق وأضاف نابى كيتا الهدف الثانى فى الدقيقة 13

ويتصدر ليفربول ترتيب فرق المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، فيما يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثاني والوصافة برصيد 4 نقاط، ويليه بورتو برصيد نقطة واحدة، ويتذيل ميلان الترتيب بدون نقاط.

ودخل ليفربول اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون.

الدفاع: روبرتسون ، جويل ماتيب ، فيرجيل فان دايك ، ألكسندر آرنولد.

الوسط: جوردان هيندرسون ، ميلنر ، نابى كيتا.

الهجوم: ساديو ماني ، فيرمينو ، محمد صلاح.

فى المقابل بدأ أتلتيكو مدريد المباراة بالتشكيل التالى:

حراسة المرمى: يان أوبلاك

الدفاع: فيليبي ، كوندوجبيا ، ماريو هيرموسو.

الوسط: كيران تريبيير ، توماس ليمار - كوكي - رودريجو دي بول - يانيك كاراسكو.

الهجوم: جريزمان ، جواو فيليكس.

ويسعي أبناء يورجن كلوب إلى الفوز والعودة بالنقاط الثالثة من مدريد لضمان بقائه متصدرا المجموعة، بعد فوزه بنتيجة 3-2 في الجولة الأولى على حساب ميلان في المباراة التي أقيمت على ملعب "أنفيلد"، ثم سحق بورتو بنتيجة 5-1 في مباراة الجولة الثانية.

فيما سيحاول أتلتيكو مدريد استغلال عاملى الأرض والجمهور لخطف نقاط المباراة الثالثة وتصدر المجموعة بفارق نقطة واحدة عن الليفر حال نجاح أبناء دييجو سيمونى من الفوز بأى نتيجة، بعد التعادل السلبي مع بورتو البرتغالى أتلتيكو مدريد، والفوز على ميلان بنتيجة 2-1.