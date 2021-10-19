كما انفردنا في دوت الخليج.. كذب إدعاء «المحلل الشرعي» زواجه ٣٣ مرة

/657047/كما-انفردنا-في-تحيا-مصر-كذب-إدعاء-المحلل-الشرعي-زواجه-٣٣-مرة

أكد محمد الملاح، المحلل الشرعي، الذى أثار الجدل بزواجه 33 مرة، أنه لم يذكر الحقيقة بشأن هذا الأمر، بل كانت محاولة للشهرة ونيل المال.

دوت الخليج

كذب إدعاء «المحلل الشرعي» زواجه ٣٣ مرة

وكما انفردنا فى دوت الخليج، تأكد كذب ادعاءاته بزواجه المتكرر كونه محلل شرعي.

محلل شرعي وهمي

وقال محمد الملاح:" أنا عايز أقول الحقيقة للناس.. أنا لم أتزوج 33 مرة خلال عملي كمحلل شرعي.. رفعت دعوى قضائية لتكذيب تصريحاتي التليفزيونية عن وظيفة المحلل الشرعي.

وتابع:” حصلت على وعد بأنني سأكون نجمًا لامعًا بظهوري فى التلفزيون للحديث عن هذا الأمر، وأنا أعمل موديل إعلانات فى الأساس”.

هذا وفى وقت لاحق، كان مصدر قد أكد لـ دوت الخليج، عدم صحة ماقاله المواطن محمد الملاح المعروف إعلامياً بـ "المحلل الشرعى"، والذى ظهر مؤخراً مع الاعلامي شريف عامر، على فضائية أم بي سي مصر، وأدعي أنه تزوج 33 مرة زواجاً رسمياً موثقاً.

كما كانت المصادر قد أشارت إلى دوت الخليج، أن السجلات الرسمية لايوجد بها هذا العدد من الزيجات، التى ذكرها المدعو محمد الملاح، حيث تحدث عن زواج رسمي وطلاق بعقود رسمية موثقة، مدعياً أنه يملك المستندات وهذا الكلام عار تماماً من الصحة.