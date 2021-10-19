مي كساب بعد إصابتها بكورونا: «احساس إنك محروم من حضن عيلتك صعب جدا»

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أُصيبت الفنانة المصرية مي كساب بفيروس كورونا المستجد، منذ أيام بفيروس كورونا المستجد، وفي أول تعليق لها بعد مرضها حرصت على كشف صعوبتها مع ذلك المرض.

دوت الخليج يرصد أول تعليق من مي كساب بعد إصابتها بكورونا.

كتبت مي كساب عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” مطمأنة الجمهور على حالتها الصحية: “لحمد لله أنا أحسن كتير بفضل الله وإن شاء الله أيام العزل تخلص على خير عشان جوزي وولادي وأبويا وحشوني قوي وأنا معاهم في نفس البيت بس إحساس أنك محروم من حضنهم صعب قوي 14 يوم يا رب يبقوا دول بس عشان مش هأقدر أكتر من كده شكرا من قلبي لكل من ساندني عائلتي أصدقائي زملائي جمهوري.. حبكم الحياة”.

مي كساب تعلن إصابتها بفيروس كورونا

وكانت قد أعلنت كساب إصابتها بفيروس كورونا المستجد من خلال حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، حيث طالبت مي جمهورها بالدعاء لها قائلة: "‏الحمد لله كورونا ادعولي"، ولم تكشف عن كواليس إصابتها.

ومن ثم انهالت التعليقات من متابعيها، داعين المولى عز وجل أن يمن عليها بالشفاء العاجل.

على الصعيد الآخر، شاركت مي كساب مؤخرًا في حكاية «عقبال عوضك» من الموسم الثانى من مسلسل «زى القمر»، والحكاية من بطولة مى كساب وهالة فاخر، من إخراج معتز حسام.

وتظهر مى فى دور مدرسة رياضيات وتناقش فكرة العنوسة فى إطار درامى مشوق، والعمل من إنتاج مها سليم وسينرجى، ويشارك فى بطولة العمل كل من الفنانة هالة فاخر، أحمد جمال سعيد، محمد جمعة، وعدد من الشباب.

أول تعليق من مي كساب على نجاح حكايتها عقبال عوضك

وأعربت الفنانة المصرية مي كساب عن سعادتها بردود الأفعال التي تلقتها على دورها في حكاية «عقبال عوضك» والنجاح الذي شهده العمل، مشيرة إلى أن هذا النجاح عوض من الله لها.

غردت كساب عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» قائلة: "‏ألف حمد وشكر لله، إن مع العسر يسرا عوض ربنا كبير وكريم أنا ربنا عوض صبري خير.. شكًرا من قلبي لكل شخص كان سبب في سعادتي النهارده ربنا يكملها بالخير والنجاح".