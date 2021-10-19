«أسطورتي كرة القدم» هكذا كانت تعليقات الجمهور على رونالدينيو وميسي بحديقة الأمراء«صور»

/657046/أسطورتي-كرة-القدم-هكذا-كانت-تعليقات-الجمهور-على-رونالدينيو-وميسي-بحديقة-الأمراءصور

تواجد الدولي البرازيلي رونالدينيو لاعب خط وسط فريق برشلونة السابق، والمنتخب الوطني، في ملعب حديقة الأمراء، في لقاء باريس سان جيرمان ولايبزيج الألماني.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء تواجد الدولي البرازيلي السابق رونالدينيو إلى حديقة الأمراء، في زيارة لفريقة الأول في الظهور في عالم كرة القدم، وبالتواجد مع افضل لاعبي العالم على مر التاريخ ليونيل ميسي.

وانتشرت العديد من الصور للبرازيلي رونالدينيو أفضل لاعبي العالم على مر التاريخ، بجانب الأرجنتيني ليونيل ميسي، والتي علق عليها الجمهور بـ"أسطورتي كرة القدم".

ومن الجدير بالذكر أن الثنائي تواجدا مع بعضهم البعض على أرضية ملعب برشلونة، في ظهور ميسي في بداية مسيرته الكروية، ويجمعم قميص الفريق الكتلوني.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام لايبزيج:

في حراسة المرمي: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: نونو مينديش - بريسنيل كيمبيمبي - ماركينيوس - أشرف حكيمي.

خط الوسط: إدريسا جاي - ماركو فيراتي - أندير هيريرا.

خط الهجوم: دراكسيلير - كيليان مبابي - ليونيل ميسي.

ويحتل باريس سان جيرمان صدارة المجموعة الأولى برصيد أربع نقاط، حصدها بالتعادل أمام كلوب بروج في الجولة الأولى، ثم الفوز على مانشستر سيتي.