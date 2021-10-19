/657050/النائب-علاء-مصطفى-يلتقى-برئيس-جامعة-الأسكندرية -ويؤكد-أهمية-تفعيل-قانون-حوافز-العلوم-والتكنولوجيا-والابتكار

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، ضمن وفد من أعضاء مجلس الشيوخ بالإسكندرية لتهنئة سيادته ببدء العام الدراسي الجديد، والتعرف على رؤية الجامعة المستقبلية فيما يخص البرامج الدراسية والمنشآت التعليمية، وذلك بحضور الدكتور وائل نبيل، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور تامر عبد الله، مدير إدارة المستشفيات الجامعية.

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وأشاد النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، بالتطور الكبير الذي تشهده جامعة الإسكندرية في البرامج الدراسية والمنشآت التعليمية والتوسعات في مجمع الكليات الجديد بأبيس، وسعي الجامعة إلى ربط البحوث الأكاديمية بالواقع العملي، ودعم وتشجيع البحوث القابلة للتطبيق لخلق فرص عمل جديدة وتطوير الصناعات المصرية وتدعيم القدرات التنافسية لها، والاستفادة من الثروة المعرفية والخبرات الكبيرة للأكاديميين المتميزين في جامعة الإسكندرية. .

كما أكد النائب علاء مصطفى في كلمته على ضرورة تفعيل قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، الصادر بالقانون رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٨، بهدف ربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة، والمساهمة في خلق شركات ناشئة قائمة على المعرفة والبحث العلمي، بالإضافة إلى ضرورة ربط أعداد القبول بالكليات بالاحتياج في الصناعة وسوق العمل.