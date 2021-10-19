/657051/الشوط-الأول-التعادل-يسيطر-على-لقاء-ليفربول-واتليتيكو-مدريد-بدوري-الأبطال-فيديو

انتهت احداث الشوط الاول بين ليفربول واتليتيكو مدريد، بنتيجة هدفين مقابل هدفين، في لقاء الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وشهد على اللقاء ملعب واندا ميترو بوليتانو، معقل الفريق الإسباني.

وسجل الدولي المصري محمد صلاح اول اهداف فريقة في شباك اتليتكو مدريد، في الدقيقة الـ 8 من عمر المباراة، على طريقته المعتاده، من خارج منطقة الجزاءن ليعطي الأفضلية لفيريقة من بداية المباراة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

واحرز محمد صلاح الهدف من خالص مجهوده الفردي، من خلال مراوغة الاول والثاني والمرور من الثالث والتسديد من خارج منطقة الجزاء.

https://twitter.com/kikomahmoud1996/status/1450541533917286405?s=20

ويحل ليفربول ضيفاً على اتليتيكو مدريد، في لقاء الجولة الثالث من دور المجموعات، من منافسات دوري ابطال أوروبا.

تشكيل ليفربول في المباراة:

في حراسة المرمي: أليسون أندرو روبرتسون.

خط الدفاع: جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - ترنت ألكساندر آرنولد.

خط الوسط: جوردان هندرسون - كيتا - جيمس ميلنر

خط الهجوم:ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح.

البحث عن الصدارة

ويسعى رفاق المدرب الألماني يورجن كلوب إلى تأكيد أحقيتهم بصدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا حيث يتواجد الريدز في المركز الأول بالعلامة الكاملة 6 نقاط.

كما يعيش الفريق فنرة رائعة محليًا بعدد من الانتصارات المتتالية التي شهدت تسجيل عدد وافر من الأهداف بفضل تألق الدولي المصري محمد صلاح وهو جعل الفريق وصيفًا للدوري الإنجليزي بـ18 نقطة وبفارق نقطة واحد عن تشيلسي المتصدر.

وحقق نادي ليفربول الإنجليزي الفوز بخماسية نظيفة على نادي واتفورد ضمن مباريات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سجل محمد صلاح هدفا وصنع آخر ليمنح الريدز ثلاث نقاط جديدة داخل المسابقة.

مواجهات الفريقين

التقى ليفربول مع أتلتيكو مدريد في 4 مواجهات بدوري أبطال أوروبا؛ فاز "الروخي بلانكوس" في مباراتين، وجاء التعادل في مواجهتين، ولم يُذكر أن حقق "الريدز" أي انتصار، خلال لقاءات الفريقين.

وفاز أتلتيكو مدريد على ليفربول بنتيجة (4-2)، في آخر لقاء جمع الفريقين، والذي كان في دور الـ16 من عام دوري أبطال أوروبا 2020.

وآخر مواجهة جمعت بين الفريقين كانت في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2020، حيث حقق أتلتيكو مدريد الفوز في مواجهتي الذهاب بهدف نظيف، وفي الإياب بثلاثية مقابل هدفين.