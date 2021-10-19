/657052/كارتيرون-يعلن-قائمة-الزمالك-لمباراة-توسكر-الكيني-بدوري-أبطال-أفريقيا

أعلن المدير الفني لنادي الزمالك، باتريس كاريترون، عن قائمة الفريق لمواجهة توسكر الكيني، ضمن مباريات جولة العودة لدور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتقام مباراة الزمالك وتوسكر الكيني، مساء الجمعة المقبل، وكان الفارس الابيض تمكن أن يحقق الفوز ذهابا بهدف نظيف جاء عن طريق أشرف بن شرقي.

وتضم قائمة الزمالك 25 لاعبا لخوض لقاء توسكر الكيني بدوري أبطال أفريقيا.

وفيما يلي قائمة نادي الزمالك لمباراة توسكر الكيني:-

حراسة المرمى: محمد عواد، محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، حازم إمام، محمود علاء، محمود الونش، عبد الله جمعة، محمد عبد الغني، محمد عبد الشافي، أحمد فتوح، حسام عبد المجيد.

خط الوسط: أحمد سيد زيزو، طارق حامد، محمد أشرف روقا، أشرف بن شرقي، إسلام جابر، إمام عاشور، محمود عبد العزيز، محمود شيكابالا، حمدي علاء، أيمن حفني، سيف فاروق جعفر، السيد محمد عبد الله.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري، يوسف إبراهيم أوباما.