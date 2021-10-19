/657053/الهلال-السعودي-يحجز-أول-مقعد-في-نهائي-أبطال-آسيا-على-حساب-النصر

نجح فريق الهلال السعودي من خطف وتحقيق الفوز علي غريمة التقليدي المحلي، فريق النصر، في لقاء نصف نهائي دوري ابطال أسيا لموسم 2020/2021، بنتيجة هدفين مقابل هدف.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبهذا النصر يحجز فريق الهلال السعودي مركز في نهائي دوري أبطال أسيا، على حساب غريمة المحلي فريق النصر، وينتظر الطرف الأخر من مواجهة أولسان هيونداي وستيلرز والتي تنطلق غداً في الساعة الثانية عشر مساء.

أهداف المباراة بين الفريقين:

افتتح موسى ماريجا لاعب فريق الهلال سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الـ 17 من عمر اللقاء، من خلال هجوم مرتد لصالح الهلال، ومن ثم تمريرة سحرية إلى موسى ماريجا الذي سدد كرة من يمين منطقة الجزاء، ارتطمت بعبد الله مادو وسكنت شباك حارس مرمى النصر.

وفي نهاية الشوط الأول من المباراة، اذدادت النكبة على فريق النصر، في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضائع، عندما تلقى على لاجامي مدافع الفريق، بطاقة حمراء مباشرة بعد تدخل قوي على صاحب الهدف الوحيد في الشوط الأول موسى ماريجا لاعب الهلال.

العودة من بعيد للنصر

بالرغم من النقص العددي في المباراة من جانب فريق النصر، إلا أن أندرسون تاليسكا مهاجم الفريق نجح في تسجيل هدف تعديل النتيجة في الدقيقة الـ 50 من عمر اللقاء، من خلال كرة مقوسة رائعة من ركلة ركنية من الطرف الأيمن لصالح النصر هن طريق عبد الفتاح عسيري، ارتقى لها أندرسون تاليسكا وسدد كرة لم يفلح عبد الله المعيوف حارس مرمى الهلال في التصدي للكرة لتسكن الشباك .

سالم الدوسري يحسم المباراة

عاد الهلال السعودي بعد أن ضل طريقة في المباراة امام النصر، ويسجل الهدف الثاني له والتقدم في اللقاء، في الدقيقة الـ 71 من عمر المباراة، عن طريق سالم الدوسري ، من خلال تمريرة من سالم الدوسري من يمين خارج منطقة الجزاء شتتها المدافع لتصل إليه مرة أخرى وسدد كرة رائعة من على حدود منطقة الجزاء داخل الشباك .