/657056/للعام-الثاني-على-التوالي--وفد-من-التنسيقية-يشارك-بمؤتمر-جائزة-مصر-للتميز-الحكومي

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والممثل في النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب، والنائبة هيام فاروق عضوة مجلس الشيوخ، و شيرين فتحي مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي، وريم القاضي مسؤل علاقات المستثمرين بالهيئة العامة للأستثمار، و إبراهيم رمضان مدير مشروعات بوزارة المالية، والذي تصعد لمجموعة الـ Top 10بمؤتمر جائزة مصر للتميز الحكومي للعام الثاني على التوالي برعاية السيد رئيس الجمهورية وبحضور السيد رئيس الوزراء ولفيف من الوزراء.

دوت الخليج شهد الوفد تسليم جوائز متعددة لمختلف القطاعات والفئات داخل المؤسسات الحكومية، التي تعمل على خلق التنافسية الشريفة داخل الجهاز الإداري للدولة، للوصول إلى جهاز كفء وفعال بالتزامن مع إنطلاق الجمهورية الجديدة. وشهدمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، اليوم الثلاثاء حسم 5إتفاقيات دولية ومشروعى قانونى بشأن تغليظ عقوبة التنمر على ذوى الاحتياجات الخاصة وأيضا مد المدة المقررة لتوجيه الدعوة للجمعيات العمومية للهيئات الرياضية،فيما واصلت اللجان النوعية وضع خطة عملها لدور الانعقاد الثانى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر للعام الثاني على التوالي .. وفد من التنسيقية يشارك بمؤتمر جائزة مصر للتميز الحكومي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.