ثنائية محمد صلاح تقود ليفربول لفوز مثير على أتلتيكو مدريد فى دورى أبطال أوروبا

قاد النجم المصرى محمد صلاح فريقه ليفربول لتحقيق فوزا مثيرا على مضيفه فريق أتلتيكو مدريد الإسباني بنتيجة 3 - 2، فى اللقاء الذى جمع الفريقان مساء الثلاثاء، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة الإسبانية مدريد، ضمن منافسات الجولة الثالثة عن المجموعة الثانية من دورى أبطال أوروبا.

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 2 - 2، الشوط الأول من المباراة، وأفتتح النجم المصرى محمد صلاح التهديف لفريق ليفربول بعد مرور 8 دقائق على بداية اللقاء، بعد أن قام بمجهود فردى رائع، راوغ من خلال أكثر من مدافع لأتلتيكو مدريد قبل أن يسدد وتصطدم بجيمس ميلنر وتسكن الشباك، ليتم إحتساب الهدف للأخير، قبل أن يقرر الاتحاد الأوروبي إحتساب الهدف للنجم المصرى.

وأضاف الغينى نابى كيتا ثانى أهداف الريدز فى الدقيقة 13 من تسديدة قوية سكنت على يسار حارس أتلتيكو مدريد.

ونجح النجم الفرنسي أنطوان جريزمان فى تسجيل هدفين لفريق أتلتيكو مدريد فى الدقيقتين 20 و 34 من زمن اللقاء.

ومع بداية الشوط الثانى، تعرض الفرنسي أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد للطرد المباشر، بعد تدخله العنيف على البرازيلى روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول فى الدقيقة 52.

وعاد محمد صلاح ليسجل هدفه الشخصى الثانى والثالث للريدز فى الدقيقة 78، عن طريق ركلة جزاء، ليصبح الهداف التاريخى لليفربول فى دورى أبطال أوروبا برصيد 31 هدفا، متخطيا الرقم القياسي السابق باسم النجم ستيفن جيرارد 30 هدفا.

وأحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لفريق الروخى بلانكوس فى الدقيقة 84، ولكن بعد العودة إلى تقنية الفيديو "فار"، قرر عدم إحتسابها.

واستبدل محمد صلاح فى الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع للمباراة ودخل بدلا منه نكو ويليامز.

وفى نفس المجموعة تغلب بورتو البرتغالى على ضيفه ميلان الإيطالي بهدف نظيف.

وعزز ليفربول صدارته للمجموعة الثانية فى دورى أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط، ثم أتلتيكو مدريد برصيد 4 نقاط، بالتساوى مع بورتو البرتغالى صاحب المركز الثالث، وبقى ميلان بدون رصيد.