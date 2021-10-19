مدير صندوق مكافحة الإدمان: نسبة تعاطى المخدرات بين موظفى الدولة تدنت إلى 1,5%

أكد عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي، ومدير صندوق مكافحة الإدمان، أنه تم إجراء تحاليل المخدرات على 400 ألف موظف داخل 29 وزارة في كافة محافظات الجمهورية، موضحا أن نسبة التعاطى تدنت إلى 1,5 % نتيجة الإجراءات الرادعة التي نقوم بها الحكومة لمواجهة متعاطى المخدرات من موظفي الحكومة.
وأضاف مدير صندوق مكافحة الإدمان في تصريحات لبرنامج يحدث في مصر، أن الإجراءات ستصل للفصل في منتصف ديسمبر المقبل للموظف المتعاطى للمخدرات ، موضحا أن هناك انخفاض كبير لتعاطى المخدرات بين الموظفين، وهناك 8 آلاف موظف اتصلوا من أجل التعافى من تعاطى المخدرات .
وتابع ومدير صندوق مكافحة الإدمان : 12 % من سائقى الأتوبيسات المدرسية يتعاطون المخدرات في 2017 ولكن الآن تصل إلى 1% ونسعى لتكون 0%.
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